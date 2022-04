El och bränsleceller på tysk bussmässa

Den tyska bussmässan Bus2Bus, som hölls i Berlin under onsdagen och torsdagen präglades av nutid och framtid – i mer än en bemärkelse. Bland de utställda bussarna var det svårt, om än inte omöjligt, att hitta bussar med förbränningsmotor. Elbussarna dominerade stort, men på plats fanns också några vätgasdrivna bränslecellsbussar. Som ett tidens tecken lyste turistbussarna i stort med sin frånvaro. Europas största busstillverkare, Daimler Truck, hade endast en buss på plats och den var inte ens ny. På mässan fanns också svenska Molkom Buss representerad med hjälp av FlixBus.

Bus2Bus blev den första bussmässan i Tyskland sedan 2019 – och det märktes inte minst på stämningen bland besökarna som var påfallande positiv och präglades av att branschen äntligen kunde mötas igen. Det var också gott om besökare, även om de båda mässhallarna inte var utsålda.

Turistbussarna lyste i stort med sin frånvaro. Det är inte svårt att förstå med tanke på hur hårt hela bussresebranschen har drabbats av pandemin, från fordonsleverantörer till bussföretag och researrangörer. De båda stora tyska bussleverantörerna, MAN och Daimler Truck fanns naturligtvis på plats med de största montrarna.

I Daimlers stora monter fanns endast en buss, en eCitaro. Möjligen var det begränsade deltagandet av Europas största busstillverkare ett uttryck för den linje som Daimler har slagit in på. Som vi tidigare rapporterat (klicka här) tonar Daimler ner sitt deltagande kraftigt på IAA-mässan i höst med motiveringen att man inte anser stora mässor vara effektiva för sin marknadsföring.

Få nyheter

MAN var på plats med flera bussar, bland andra nya regionbussen Lion´s Intercity LE, medan tillverkare som Solaris, Volvo och Scania inte alls fanns på plats. Fast expressbussföretaget FlixBus såg ändå till att Scania var representerat på mässan. Likaså Molkom Buss.

För att visa på sitt miljöarbete ställde nämligen FlixBus ut den biogasdrivna Scania Interlink som FlixBuspartnern Molkom Buss satte i trafik mellan Stockholm och Oslo sommaren 2021 (klicka här). Montern i övrigt ägnade FlixBus mest åt framtidssatsningar med bränslecellsbussar i fjärrtrafik.

Med två stora buss- och transportmässor senare i år var det förutsägbart att Bus2Bus i Berlin inte skulle bjuda på särskilt många nyheter när det gäller fordon. Flertalet stora busstillverkare väljer att presentera sina nyheter i samband med IAA Transportation i Hannover och Innotrans i Berlin i september. De båda jättemässorna äger för övrigt rum samtidigt i år och många busstillverkare har valt att endast medverka på den ena av mässorna.

Den för svensk marknad mest intressanta nyheten stod litauiska Altas för. På Bus2Bus visade företaget tre bussar i storleksklassen mindre. Nyheten från Altas var modellen Novus Cityline, en eldriven minibuss för stadstrafik med låggolv även om vi nog skulle klassa bussen som en lågentrébuss eftersom strängt taget endast den främsta stolsraden är placerad på låggolvsdelen. Flertalet stolar är placerade ”två trappor upp”.

Altas Novus finns också för regiontrafik och heter då Ecoline.

Räckvidden uppges av Altas till 270 kilometer, batteripaketet är på 115 kWh och motorn på 150 kW. Den Novus Cityline som visades på mässan har en kapacitet på 22 passagerare.

Elektriskt

Elbussar var det gott om på mässan, inte minst eldrivna mini- och midibussar. Flera turkiska busstillverkare fanns på plats och presenterade bussar i olika storlekar. Karsan, Otokar, Isuzu och Temsa satsar på att stärka sin ställning i Tyskland och andra länder på kontinenten.

Isuzu är numera etablerad även i Sverige genom MSK Bussförsäljning (klicka här). På Bus2Bus visade Isuzu bland annat sin åtta meter långa batteridrivna midibuss NovoCiti Volt med plats för upp till 46 – 52 passagerare, varav 19 sittande, beroende på vilken inredning kunden väljer. Räckvidden uppges till 350 kilometer utan AC och 250 med. Batterierna på utställningsbussen var på 268 kWh och tar cirka två timmar att ladda fulla från tomt.

Även Otokar, och Karsan hade eldrivna midibussr på mässan, liksom europeiska tillverkare som Kutsenits och Switch Mobility (tidigare Optare).

I Tyskland har marknaden för midibussar vuxit stadigt under senare år, men i Sverige är det nästan alltid fullstora bussar som gäller för stadstrafik, även i städer där deras kapacitet nästan aldrig utnyttjas.

Bland de fullstora elbussarna fanns flera som ännu inte har letat sig till den svenska marknaden. Karsans elbuss e-ATA finns i tre längder: 10, 12 och 18 meter. De två första versionerna fanns på plats på Berlinmässan.

Som ett tecken på Karsans intresse för den europeiska bussmarknaden får man också se att den turkiska tillverkaren tillhör de fem bussleverantör som ställer upp i årets upplaga av Bus Euro Test, där bussmagasinet.se är svensk representant. Under en vecka, den 9 – 13 maj, ska fem batterielektriska bussar nagelfaras av den internationella juryn, denna gång i Limerick på Irland. Förutom Karsan deltar MAN, Volvo, Mercedes-Benz och Higer. Senare i år kommer det att tillkännages vilken av bussarna som får utmärkelsen Bus of the Year.

Den 12-metres batteribuss som Karsan visade på mässan är en låggolvsbuss med navmotorer på bakaxeln, en portalaxel från ZF. Batterikapaciteten anges till upp till 449 kWh vilket ska ge bussen en räckvidd på 450 kilometer.

Bränsleceller

Turkiska Temsa och tjeckiska Skoda delade monter inne i mässhallarna. Båda tillverkarna visade naturligtvis upp elbussar, även om Skoda också delade ut informationsmaterial om bränslecellsbusssar.

Bränslecellsbussar är än så länge en nischmarknad, men samtidigt en marknad på tillväxt. På Bus2Bus fanns inte de största leverantörerna av bränslecellsbussar i Europa representerade, men väl en etablerad och en nykomling.

Etablissemanget representerades av den portugisiska busstillverkaren CaetanoBus som sedan några år har giganten Toyota som delägare (klicka här). Caetano har sålt bränslecellsbussar till ett antal städer i Europa, bland andra Barcelona i Spanien och Biel i Tyskland.

Sedan i januari finns också en bränslecellsbuss från Caetano i trafik hos Nobina i Danmark (klicka här). CaetanoBus H2.City Gold är en tolvmeters låggolvsbuss med aluminiumkaross och tre dörrar. Den är utrustad med en bränslecell på nominellt 60 kW från Toyota, ett litiumjonbatteripaket på 44 kWh samt en drivlina från Siemens med en maxeffekt på 180 kW. Vätgastankarna har en total kapacitet på 37,5 kilo vilket ger bussen en räckvidd på mer än 400 kilometer på en tankning.

På mässan fanns också en bränslecellsbuss från den tyska uppstickaren Arthur Bus: Arthur H2 Zero 12 som även kan fås i batterielektrisk version. En demobuss från Arthur Bus har tidigare testats i trafik under två år i Nederländerna. Företagets Arthur H2 Zero 12 M är en tolvmetersbuss med en räckvidd på minst 450 kilometer på en tankning och en bränslecell på 60 – 125 kW. Bussen har två navmotorer på125 kW vardera och bränsleförbrukningen uppges till mindre än sex kilo vätgas per 100 kilometer. Såväl framaxel som den bakre portalaxeln kommer från ZF.