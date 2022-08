Starka siffror över Kvarken

Wasaline, som trafikerar färjelinjen Umeå – Vasa, rapporterar om ett rekordkvartal och en omsättningsökning på 165 procent under det andra kvartalet. Under första halvåret i år ökade antalet passagerare med 471 procent och under det andra kvartalet med 583 procent, jämfört med samma perioder förra året. Halvårsomsättningen har ökat med 132% och under det andra kvartalet ökade omsättningen med 165%.

Enligt rederiets halvårsrapport som presenterades på måndagsmorgonen är halvårsresultatet det bästa sedan rederiet startade trafiken 2013, trots dramatiskt ökade energikostnader.

– Trots alla utmaningar i världsläget med ökade kostnader ser jag fram emot hösten. Juli var en helt fantastisk månad och vi gjorde nya rekord på alla segment. Det förra passagerarrekordet från 2019 slås med nästan 20 000 passagerare och bokningsläget för hösten ser mycket lovande ut. Vår personal har varit helt fantastisk och passagerarresponsen har varit mycket god, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.