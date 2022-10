Hållbarhetspris till tre busstillverkare

Irizar, Iveco och Karsan är de tre busstillverkare som på torsdagen tilldelades utmärkelsen Årets Hållbara Buss (Sustainable Bus of the Year, Sby). Priset delades ut i samband med mobilitetsmässan Next Mobility i Milano som äger rum denna vecka. Irizar fick priset för sin turistbuss Irizar i6S Efficient. Iveco prisades för sin regionbuss Crossway LE Hybrid CNG, medan Karsan fick utmärkelsen för sin eldrivna stadsbuss e-ATA 12.

Utmärkelsen delas i år ut för sjätte gången och pristagarna väljs ut av en jury med företrädare för facktidningar i sju europeiska länder.

Irizars nya Irizar i6S Efficient tilldelades priset i kategorin turistbussar. Juryn lyfter fram en tretton procent lägre bränsleförbrukning, 30 procent bättre aerodynamik, 950 kilo lägre vikt och enklare underhåll. ”Irizar har gjort om sin i6S med ett enda mål: att uppnå större drifteffektivitet, vilket i sin tur är avgörande för en bransch vars omstart påverkas av det kostnadstryck som följer av energikrisen. Resultatet är en buss som kombinerar en beprövad plattform med en rad egenskaper som avsevärt förbättrar dess totala kostnader för ägaren”, skriver juryn.

Iveco Bus Crossway LE Hybrid CNG fick priset i kategorin intercitybussar, dvs regionbussar. Juryn konstaterar att det finns en tydlig trend på den europeiska marknaden när det gäller omställningen av klass II-bussar. ”En teknik som för bara några år sedan förpassades till viss stadstrafik håller nu på att bli ett verkligt alternativ till diesel i intercitytrafik. Iveco Bus höjer ribban genom att kombinera takmonterade gastankar med en mild hybridmodul från Voith. Resultatet är en buss som redan har varit med i ett antal upphandlingar och som finns tillgängligt på marknaden från nästa år”, kommenterar juryn sitt val.

Karsan fick priset i stadsbussklassen med motiveringen att företagets e-ATA 12 är navet i tillverkarens elektrifieringsoffensiv som omfattar modeller från sex till 18 meter. ”Avgörande är att fordonen är baserade på en plattform som från grunden är byggd för elektrisk drivlina med komponenter från branschledande, globala leverantörer. Det genomgående låggolvet gör det enkelt för äldre och funktionsnedsatta att röra sig i bussen. Dessutom är återvinningsgraden för komponenter över 95 procent”, skriver juryn.