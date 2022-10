Tyskland: Klimatbiljett för 540 kronor i hela landet

En klimatbiljett, en ny månadsbiljett som gäller i all lokal och regional kollektivtrafik i hela landet kommer troligen att införas i Tyskland. Biljetten är en uppföljning på den kampanjbiljett som infördes under tre månader i somras, 9-eurobiljetten. Den gav resenären tillgång till obegränsat resande i den lokala och regionala kollektivtrafiken i hela Tyskland för nio euro, en svensk hundralapp, per kalendermånad.

Transportministrarna i de tyska delstaterna har enats om att lansera den nya, rikstäckande lokaltrafikbiljetten. Den ska kosta 49 euro (ca 540 SEK).

Helt är dock inte biljetten i hamn ännu, även om transportminister Volker Wissing i förbundsregeringen i Berlin bedömer att det är möjligt att införa klimatbiljetten redan i januari.

Stötestenen är förstås ekonomin.

Först måste ministerpresidenterna, alltså delstaternas regeringschefer, besluta om ytterligare regionala medel för att långsiktigt säkra finansieringen av kollektivtrafiken. Ytterligare pengar från regeringen i Berlin är dock på gång och har aviserats av förbundskansler Olaf Scholz och finansminister Christian Lindner.

Den tyska motsvarigheten till Svensk Kollektivtrafik, VDV, framhåller också behovet av mer pengar till kollektivtrafiken om klimatbiljetten ska införas, inte bara på grund av kostnaderna för klimatbiljetten utan också som en kompensation för de ökade energikostnaderna.

9-eurobiljetten i somras var en unik satsning på kollektivtrafik som den federala regeringen i Berlin drev igenom. Biljetten gällde under juni, juli och augusti för all lokal och regional kollektivtrafik i Tyskland, alltså inte bara i den region där den köpts. Däremot inte i interregional trafik. Priset var nio euro per kalendermånad.

Syftet med 9-eurobiljetten var främst att vinna tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken efter pandemin, men också för att få fler att i framtiden byta bil mot buss, tunnelbana, spårväg eller tåg.

För kollektivtrafiken blev 9-eurobiljetten en stor framgång, men turistbussar, beställningstrafik och expressbussar blev stora förlorare. Den tyska bussbranschens organisation, BDO, gjorde i somras en rundfråga bland sina medlemmar (klicka här).

Resultatet visade att många människor valde att resa med 9-eurobiljetten i den lokala och regionala kollektivtrafiken istället för med den kommersiella trafiken. Närmare hälften, 45 procent, av de företag som arbetar med turist- och beställningstrafik uppgav att de förlorat resenärer under juni på grund av 9-eurobiljetten. Lika många sa att situationen var oförändrad och nio procent talar om ökat resande.

Seniorer, den viktigaste kundgruppen i turist- och beställningstrafiken, minskade med 68 procent, föreningar och grupper med 52 procent samt skolelever med 54 procent.

Expressbussarna tog rejält med stryk enligt BDO:s undersökning: 70 procent av bussföretagen tappade mer än 60 procent av sina resenärer.