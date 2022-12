Gotländsk flygbuss får efterföljare bland tyska blommor

I somras gick en trådlöst laddad elbuss i trafik åt Vy Flygbussarna mellan Visby flygplats och Visby centrum. Sommaren 2023 ska en liknande buss transportera blomsterälskare till trädgårds-utställningen i staden Balingen i Tyskland. Nu får Tyskland sin första busstrafik med trådlös batteriladdning under färd. Liksom på Gotland är det israeliska företaget Electreon engagerat i projektet och står för laddinfrastruktur och den teknik som krävs för bussen.

I Balingen ska bussen trafikera en linje från en stor parkeringsplats på mässområdet till Stadthalle. Just nu pågår installation under körbanan av de magnetspolar som används för laddningen. När elbussen kör över magnetspolarna skapas högfrekventa magnetfält som i sin tur för över elström till mottagarspolarna under bussgolvet. Dessa laddar i sin tur bussens batterier.

Dessutom laddas bussen induktivt när den står stilla vid två hållplatser. I bussdepån ska ytterligare en laddstation för induktiv laddning etableras.

På Gotland användes bussen inom elvägsprojektet SmartRoad Gotland där bland andr Trafikverket var engagerat.

– Genom att visa hur en elbuss kan laddas framgångsrikt under realistiska förhållanden som på Gotland när den är igång, visar vi tydligt att trådlösa laddningslösningar kan erbjuda städer praktiska, kostnadseffektiva och hållbara alternativ för en övergång till en elektrisk framtid, säger Oren Ezer, vd för Electreon.

På Gotland användes en elbuss från Higer för flygbusstrafiken. Om det är denna buss eller någon annan som ska användas i tyska Balingen har inte avslöjats av parterna.

Balingen har cirka 35 000 invånare och ligger i den tyska delstaten Baden-Württemberg, cirka 75 kilometer sydsydväst om Stuttgart.