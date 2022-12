Maxpris för bussresan: 25 kronor

Från och med den 1 januari och tre månader framåt kommer en enkelresa med buss i nästan all lokal och regional busstrafik i England att kosta högst två pund, det vill säga 25 kronor. Undantaget är London där all busstrafik är upphandlad och formellt lyder under stadens borgmästare. Den brittiska regeringen subventionerar satsningen med nästan 760 miljoner kronor. Syftet är att hjälpa människor ekonomiskt när deras privatekonomi är pressad av inflation och prisstegringar.

Nästan alla bussföretag i England har anslutit sig till 25-kronorsbiljetten, även där trafiken inte är upphandlad utan körs på kommersiella villkor – något som är fallet i en stor del av landet.

Biljetten innebär en prissänkning på enkelbiljetter med nästan en tredjedel jämfört med ordinarie pris. I genomsnitt kostar en enkel bussbiljett i England 2,80 pund och i en del landsbygdsområden upp till fem pund.

Mer än 130 bussföretag deltar i priskampanjen som dels har till syfte att hjälpa vardagsekonomin hos engelsmännen, men också att få människor att välja buss istället för bil. Regeringen i London räknar med att kampanjen under de tre månaderna kommer att locka bort två miljoner bilar från vägarna.

Bland de bussföretag som medverkar och sänker priset på de linjer de kör kommersiellt finns storföretag som Stagecoach, National Express och Go-Ahead.

– Att kunna ta bussen för två pund hjälper både våra kunder att möta de ökade levnadskostnaderna och gör det möjligt för dem att prova ett nytt sätt att resa till jobbet, utbildningen, vänner och släktingar eller till fritidssysslor, säger Graham Vidler, vd för den brittiska bussbranschens organisation Confederation of Passenger Traffic.