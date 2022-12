Krisande MTR Mälartåg sätter in bussar men Trafikverket klarar inte info

Nu sätter MTR Mälartåg in bussar för att ersätta en del av de tåg som företaget ensidigt dragit in på grund av lokförarbrist. Men informationen om ersättningsbussarna är begränsad. På grund av Trafikverkets byte av planeringssystem finns inte bussarna sökbara på trafikverkets infokanal trafikverket.se, inte heller på skyltarna på stationerna, däremot via Mälartågs säljkanaler.

Förutom de bussar som MTR Mälartåg sätter in från och med idag, måndag, har UL i Uppland och VL i Västmanland satt in bussar för att delvis kompensera för indragna tåg på sträckorna på Uppsala-Tierp-Gävle och Sala-Västerås.

MTR Mälartåg sätter in bussar på en rad linjer. Mellan Eskilstuna och Västerås blir det vardagar fjorton bussavgångar per dag. Det ger halvtimmestrafik där varannan avgång trafikeras med buss och varannan med tåg. Även under veckoslut och helgber sätts bussar in.

Mellan Nyköping och Norrköping blir det åtta kompletterande direktbussavgångar och mellan Nyköping och Södertälje tre direktbussar på vardagar och en under helger.

Även mellan Katrineholm och Norrköping samt på sträckan Örebro – Arboga – Eskilstuna sätts direktbussar in.

Sedan tidigare har UL satt in 24 insatsbussar vardagar på linjerna Gävle-Uppsala, Skutskär-Tierp-Uppsala och Gävle-Tierp-Tobo-Örbyhus-Uppsala. VL fortsätter att köra extrabussar mellan Västerås och Sala.