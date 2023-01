Första bussen till ny BRT-linje

Under våren öppnas den första riktiga BRT-linjen i Danmark, Plusbus i Ålberg. Nu har den första av de fjorton eldrivna dubbelledbussarna för trafiken på linjen levererats till bussoperatören Tide som ska köra trafiken. Den nya BRT-linjen är tolv kilometer lång och har 22 stationer. Bussarna levereras av Solaris.

Plusbus-linjen går på en helt nybyggd, egen bussväg från centr4ala Ålborg till stadens nya universitetssjukhus. Banan är helt jämn, utan gropar eller farthinder, på- och avstigning sker i nivå med de särskilda plattformarna.

De dubbelledade elbussarna, Solaris Urbino 24, har Solaris´BRT-design MetroStyle, men lackeringen kommer inte att vara samma som på den bild som illustrerar den här artikeln. Bussarna är 24,8 meter långa och kan ta upp emot 200 passagerare. De har enkeldörr längst fram och dessutom ytterligare fyra dubbeldörrar. Inredningen är utformad så att de har rymliga ytor för stående passagerare, liksom för barnvagnar och cyklar.

Stationerna får en egen, enkel men karakteristisk utformning och perrongerna ligger i direkt anslutning till bussvägen så att bussarna inte behöver svänga in eller ut från perrongerna.

Resenärerna checkar in med sitt kort redan innan de kommer in på själva perrongen och kan sedan stiga in i bussen när den kommer. Den som inte har något kort kan köpa biljett i en automat på perrongen eller i sin mobil.

Perrongerna är tre meter breda och 25 meter långa och 24 centimeter högre än själva körbanan vilket gör att på och avstigning i praktiken sker utan höjdskillnad mellan bussgolv och perrong. För att säkra tillgängligheten även för personer med nedsatt rörlighet finns ramper upp till perrongen.