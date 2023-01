Miljardorder till Skanska för ny elbussdepå

Byggföretaget Skanska ska bygga en ny, stor bussdepå i New York, USA. Skanska har tecknat ett kontrakt med Metropolitan Transportation Authority, MTA, i New York om bygget. Den nya depån, Jamaica Bus Depot, ska ligga i stadsdelen Queens i New York. Ordervärdet är 480 miljoner dollar, cirka 4,9 miljarder kronor.

Projektet omfattar projektering och bygge av en ny LEED-certifierad bussdepå och rivning av en befintlig depå.

Jamaica Bus Depot utformas för att stödja omställningen till 100 % eldrivna bussar. Den nya terminalen har plats för 272 bussar, samt utrymmen för tvätt och underhåll av bussarna. I projektet ingår även en ny tre våningar hög administrationsbyggnad som länkas samman med bussdepån via en övertäckt bro.

Bygget beräknas påbörjas den här månaden och planeras vara färdigställt i december 2026.