Tidigare S-minister ska sälja Göteborg

Göteborgs kommunägda destinationsbolag Göteborg & Co ska få ny styrelseordförande. Till posten föreslås Leif Pagrotsky som tidigare haft olika ministerposter i flera socialdemokratiska regeringar och dessutom varit generalkonsul i New York. Göteborg & Co har till uppgift att bidra till utvecklingen av Göteborg som en attraktiv destination.

– Göteborg är nummer ett i Sverige när det gäller evenemang, möten och mässor. Här finns också ett kulturliv av hög klass som spelar en viktig roll när man ska locka hit besökare eller arbetskraft. Det finns mycket att bygga vidare på när det gäller att skapa attraktivitet, säger Leif Pagrotsky.

2022 var ett av de bästa åren någonsin för Göteborg som destination med rekordsiffror både i evenemangspublik och gästnätter på hotellen. Stora investeringar görs i besöksnäringen och i år firar staden sitt 400-årsjubileum.

Leif Pagrotsky är uppväxt i Björkekärr i Göteborg med flyttade 1976 till Stockholm. Han har haft flera positioner inom socialdemokratiska regeringar 1996 – 2006, som handelsminister, näringsminister och utbildnings- och kulturminister. Han har också varit Sveriges generalkonsul i New York.

Styrelsen i Göteborg & Co utses av Göteborgs kommunfullmäktige och tillträder vid bolagsstämman i mars. Leif Pagrotsky efterträder Jonas Ransgård (M) som varit ordförande 2018 – 2022. Till övriga ordinarie ledamöter i Göteborg & Co föreslås: Stefan Svensson (M), Thaher Pelaseyed (V), Marie Zachrisson (L), Renas Mustafa (S), Ingrid Bexell Hulthén (MP) och Johanna Holmdahl (KD).