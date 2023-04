EU ingriper mot tuffare cabotageregler för turistbussar

De tuffare regler för cabotage med turistbussar som Danmark införde för några år sedan dras nu av EU-kommissionen inför EU-domstolen. Kommissonen anser att de danska reglerna är oförenliga med EU:s regler. Kommissionens agerande har väckt oro i den norska bussbranschen som vill se tuffare cabotageregler även i Norge. Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser.

Bakgrunden är att Danmark i november 2019 ändrade sin tolkning av EU-reglerna om cabotagekörning med buss (klicka här). Ändringen innebar att utländska bussar inte tillåts köra cabotage i Danmark under mer än sju sammanhängande dagar per månad. Sedan måste de lämna landet under minst 30 dagar innan de kan ta ett nytt uppdrag i landet.

Enligt den tidigare danska tolkningen var det tillåtet för utländska bussar att köra sammanhängande i Danmark i upp till två eller tre månader åt gången. I praktiken innebar det att utländska bussar kan uppehålla sig i Danmark en hel sommarsäsong och endast göra en kort sväng över Öresundsbron för att sedan fortsätta i Danmark under en lång tid.

Men den danska bussbranschen upplevde då en stark press från utländska företag och efter starka påtryckningar från branschorganisationen Dansk Persontransport ändrade den danska regeringen reglerna.

Redan för något år sedan reagerade EU-kommissionen på de nya, danska reglerna. Men kommissionen ansåg inte att man fick tillfredsställande svar från Danmark. Därför beslutade kommissionen förra veckan att dra Danmark inför EU-domstolen.

Enligt EU-reglerna (EC) 1073/2009 har trafikföretag i EU rätt att köra temporärt även i andra EU-länder än hemlandet. Kommissionen hävdar bland annat att den danska tillämpningen av cabotagereglerna slår snett när de begränsar rätten till cabotage till sju på varandra följande dagar per år.

– Det hindrar trafikföretag att köra många uppdrag i Danmark, trots att det handlar om temporär trafik. Exempelvis hindras ett företag att köra två cabotageuppdrag under ett helt år om det sker den första och tjugonde dagen under en given månad, trots att trafiken är temporär, skriver EU-kommissionen.

I den norska bussbranschen har EU-kommissionens agerande vållat oro. Branschorganisationen NHO Transport vill att den norska regeringen inför liknande regler som Danmark, men nu ser man framför sig att inget kommer att ske under lång tid.

– Nu kan det ta mycket lång tid innan det finns ett avgörande eller några slutsatser. Vårt hopp är att det danska ärendet tvingar fram tydligare regler i EU, säger Jon H Stordrange, vd för NHO Transport.