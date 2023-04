Vätgasdrivet till Gotland rycker närmare

Vätgasdrivna resor mellan Gotland och fastlandet har tagit ett steg framåt. Gotlandsbolaget och det australiensiska varvet Austal har tecknat en avsiktsförklaring om att ingå ett avtal för designen av Gotlandsbolagets nya katamaran Gotland Horizon X. Det är en snabbgående katamaran som kommer att kunna drivas på vätgas och är tänkt att användas i Gotlandstrafiken.

Gotland Horizon X kommer att kunna gå i 35 knop, ta 1 650 passagerare och ha utrymme för 450 personbilar.

– Det här är ett viktigt steg i vår klimatresa. Vi arbetar med att utveckla framtidens fartyg, och presenterade under 2022 det andra fartygskonceptet i vår Horizonserie, Gotland Horizon X. Det är en snabbgående katamaran som kommer kunna drivas med fossilfria drivmedel, och som vi tror blir ett utmärkt komplement i Gotlandstrafiken. Hon kommer att användas framför allt under sommarhalvåret och kunna göra resan mellan Gotland och fastlandet på under 3 timmar, säger Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget.

– Fartygets design baseras på Gotlands och våra resenärers behov att kunna resa med kort överfartstid och till konkurrenskraftiga priser, utan att belasta klimatet eller miljön negativt. För att minimera energibehovet och få en hög verkningsgrad, utvecklar vi energisnåla skrov, minimerar vikt, optimerar energiförbrukare ombord och effektiviserar drift och flöden i hela fartyget, säger Christer Bruzelius, Gotland Tech Development.