Fortsatt svår brist på bussförare

Bristen på bussförare fortsätter att vara mycket stor. Under de närmaste tre åren behöver bussbranschen rekrytera 8 100 bussförare. Om det inte lyckas kommer det att få samhällsekonomiska konsekvenser, skriver Transportföretagen i sin nya rapport Tempen på Bussbranschen (klicka här) som publicerades på onsdagen. I Transportföretagen ingår Sveriges Bussföretag.

Rapporten konstaterar att av de 8 100 bussförare som behövs under treårsperioden måste 3 000 rekryteras under det kommande året. Även bristen på bussmekaniker är stor. Under den kommande treårsperioden behövs cirka 500 mekaniker, varav 200 under det kommande året.

Rapporten visar också att av de företag som har försökt rekrytera bussförare under det senaste året har åtta av tio upplevt svårigheter att hitta rätt kompetens. Allra svårast har det varit för företag med 100 – 499 anställda. Där har över 90 procent av företagen upplevt svårigheter när det gäller att rekrytera bussförare.

– Transportsektorn befinner sig mitt inne i den gröna omställningen och här är bussbranschen viktig för klimatsmarta förbindelser mellan städer och landsbygd. Men bussbranschen stora rekryteringsbehov kan bli ett hinder för att kunna möta samhällets och resenärernas förväntningar och behov, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Fem län med stora problem

Störst är rekryteringsbehoven av bussförare i storstadslänen. Mer än hälften av rekryteringsbehovet finns där. I Region Stockholm behövs 2 000 förare, i Västra Götaland 1 500 och i Skåne 1 000. Bilden är densamma när det gäller rekryteringsbehov av bussmekaniker.

Fem län utmärker sig genom att samtliga företag i länet har haft svårigheter att rekrytera bussförare. Det är Östergötland, Västernorrland, Jönköping, Jämtland och Halland. Företag i två län, Gotland och Kronoberg, säger sig inte haft några rekryteringsproblem och i Kalmar län har endast 18 procent haft det.

Svåra konsekvenser

Samtidigt som behovet av nyrekryteringar är fortsatt högt upplever företagen i hög utsträckning att det är svårt att hitta arbetskraft. Caj Luoma varnar för att det kan leda till stora samhällsekonomiska konsekvenser.

– Turtätheten kan minska eller turer ställas in. Möjligheterna till kollektivt resande påverkar var vi väljer att bo, arbeta och studera. Försämrade kommunikationer gör det också svårare för lokala företag att anställa och försvårar för föreningsverksamhet. Samtidigt kan det leda till minskad attraktivitet för kollektivt resande, med högre miljöpåverkan som följd, säger Caj Luoma.

Transportföretagens rapport bygger på intervjuer med samtliga bussföretag inom Sveriges Bussföretag samt fem kommunala bussföretag. När företagen har fått frågan varför de har svårt att rekrytera bussförare uppger sju av tio att de under det senaste året har haft svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning.

Tre av fyra uppger att det har varit svårt att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet och lika många säger att det har varit svårt att hitta personer med tillräckliga språkkunskaper.

Få kvinnor, många äldre

Transportföretagens rapport visar också att bussföraryrket fortfarande är mansdominerat. Bara elva procent av förarna är kvinnor och endast tre av hudra bussmekaniker.

Samtidigt är bussförarkåren ett åldrande släkte. Var tredje bussförare är över 61 och stora pensionsavgångar väntar de närmaste åren. I år väntas 700 bussförare gå i pension, under åren 2024 – 2025 1 400.

Transportföretagen presenterar i rapporten en rad förslag på åtgärder för att möta brisen på bussförare och bussmekaniker. Bland annat vill organisationen att antalet platser i vuxenutbildningen måste öka och utbildningskvaliteten blir bättre.

Bland övriga förslag finns sänkt bussförarålder så att åldersgränsen för yrkesförare i både buss- och godstrafik blir 18 år.

– Vi behöver locka fler unga till bussföraryrket. I dag får de köra linjetrafik som är kortare än 50 kilometer, men om sträckan skulle vara 51 km så får de inte köra. Det är både ologiskt och gör att det är svårt att få unga att välja yrket. Det här måste politiken ändra, annars kommer vi inte kunna möta förarbristen, säger Caj Luoma.

Klicka här för att ladda ner rapporten.