Misstänkt miljonfusk med barnbiljetter

Länstrafiken i Jämtland-Härjedalen misstänker att det förekommer ett betydande fusk med barn- och ungdomsbiljetter i kollektivtrafiken. Varje månad säljs mobilbiljetter till resenärskategorin barn, med 50 % rabatt, för cirka 250 000 kronor. Men eftersom sju av länets åtta kommuner köper särskilda ungdomskort för denna resenärskategori borde denna försäljning vara nästan noll, konstaterar regionens kollektivtrafiknämnd. Nämnden drar slutsatsen att det är resenärer som inte är berättigade till rabattbiljetterna som köper dessa.

Det misstänkta fusket kostar regionen minst tre miljoner i uteblivna intäkter. Nu planerar regionen att skärpa biljettkontrollerna.

Tidigare köpte Länstrafiken in biljettkontroller, men under pandenmin upphörde kontrollerna. I februari i år köpte länstrafiken in kontroller av Securitas, något som fick stort medialt genomslag och, bedömer regionen, troligen påverkade intäkterna positivt. Nu vill man införa biljettkontroller i egen regi.

– Det finns en stor potential att öka intäkterna genom att säkerställa att kunderna löser rätt biljett, konstaterar regionens kollektivtrafiknämnd.