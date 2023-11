Fler ska lockas resa utan tidtabell och linje

Nästa vecka ska fler lockas att resa kollektivt och välja bort bilen i tre orter i Västsverige. Från och med tisdag kommer Västtrafik att testa Buss on demand, det vill säga efterfrågestyrd trafik, i tre västsvenska orter: Kinna, Skene och Örby. Under de senaste åren har flera framgångsrika satsningar på anropsstyrd trafik gjorts på olika håll i Sverige.

Trafiken är ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken med fasta linjer och tidtabeller. Den efterfrågestyrda trafiken i de tre orterna är ett test som pågår fram till sommaren nästa år. Västtrafik gör testet i samarbete med Marks kommun och trafikföretaget Nobina.

Resenären bokar resan i en särskild app, Buss on demand. En dator räknar sedan fram resvägen beroende på var resenärer ska hämtas och lämnas. Upphämtningsplatsen är antingen en vanlig hållplats eller en virtuell hållplats som enbart syns i appen. En buss kommer i de flesta fall inom 10–20 minuter. Om fler resenärer ska ungefär samma väg så reser de tillsammans. En rutt beräknas fram beroende på var resenärer ska hämtas och lämnas.

Västtrafiks vanliga biljetter gäller och den som behöver köpa en biljett slussas vidare från appen Buss on demand till Västtrafiks app Västtrafik To Go.

– Vi testar detta av flera anledningar, bland annat för att se om en sådan här flexibel tjänst kan fungera bättre än den vanliga linjelagda kollektivtrafiken i områden som Kinna, Skene och Örby. Vi hoppas att Buss on demand kan få fler att ställa bilen, säger Per Nyrenius, som är utvecklingsledare på Västtrafik.

Sedan september testas konceptet även i Ulricehamn.

– Där får vi nya resenärer hela tiden. Men det är ännu lite för tidigt att dra några slutsatser av testet där.

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har gett Västtrafik i uppdrag att driva utveckling av innovationer som bidrar till omställningen till ett hållbart resande.

– Vi vill att fler ska ha möjlighet att vara med på omställningen till hållbart resande och då kan vi inte bara fortsätta göra mer av samma. Förhoppningen är att denna typ av dynamiska trafik ska göra kollektivtrafiken relevant för fler, det är en naturlig utveckling för kollektivtrafiken, säger Louise Jeppsson (V), ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

På flera andra håll i landet har under senare tid liknande satsningar gjorts eller testas. X-linjen i Säffle är en sådan som har blivit en succé (klicka här). Liknande koncept körs nu också i en del av Sundsvall (Paxabussen) samt i Sollefteå.

Värmlandstrafik och Nobina testade även konceptet i Sunne i somras, även där med ett stadigt ökat resande. Där kunde man dock inte, till skillnad från Säffle, ta bort någon befintlig trafik för att finansiera en fortsättning av X-linjen. Nu hoppas Värmlandstrafik på att i Sunne kunna göra ett nytt test på nyåret sär man kopplar samman X-linjen med skoltrafik och servicetrafik.