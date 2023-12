Klara begränsningar för kabotage i Norge

Den norska regeringen beslutade sent på tisdags-eftermiddagen om nya, strikta regler för kabotage, körd av utländska turistbussar i landet. De nya reglerna börjar gälla redan den 1 januari nästa år och innebär bland annat att en utländsk turistbuss endast får köra kabotage i Norge under 20 dagar innan bussen måste lämna landet. Kabotage är transport av passagerare inom ett lands gränser, utfört av ett företag som har sin hemvist i ett annat land.

– Vi vill säkra en konkurrens på lika villkor i turistbussbranschen och minska användningen av lågavlönade utländska bussförare i Norge, säger samfärdselminister Jon-Ivar Nygård.

Enligt EU:s och EES´ regelverk är det tillåtet för ett företag som hör hemma i ett EU- eller EES-land att tillfälligt köra kabotage i ett annat land, men regelverket definierar inte vad som menas med tillfälligt.

– Utan en klar gräns för vad som är tillåtet inom ramen för ”tillfällig” kabotage är det svårt att upprätthålla regeln. Därför är det viktigt att vi snabbt får på plats en definition av vad laglig kabotage i Norge innebär, säger Jon-Ivar Nygård.

De nya, tydliga kabotagereglerna innebär att en utländsk turistbuss under en 20-dagarsperiod endast kan ta fyra uppdrag i Norge. Efter 20-dagarsperiodens slut måste bussen lämna Norge. Men sedan inleds inte en ny 20-dagarsperiod utan bussen får under ett år endast köra kabotage i Norge under sammanlagt 30 dagar.

Den norska bussbranschens organisation NHO Transport välkomnar tisdagens regeringsbelsut.

– Vi är mycket glada för att regeringen äntligen inför tydliga begränsningar av utländska turistbussars kabotageverksamhet i Norge. Det har vi arbetat med sedan 2010. Dagens regler om ”tillfällig verksamhet” har av många utländska aktörer utnyttjats till att köra tre eller fyra månader sammanhängande i Norge under sommarhalvåret, säger NHO Transports vd Jon H Stordrange.

Han tillägger att utländska aktörer har konkurrerat ut norska företag genom att inte betala norsk minimilön. Kontroller som gjordes av norska myndigheter innan pandemin visade att 75 procent av de utländska förarna inte fick lön enligt norska avtal.

De utländska företagen är heller inte registrerade i det norska momsregistret.

– Läget gjorde att antalet norska turistbussar minskade med 27 procent från 2011 till 2019, säger Stordrange.