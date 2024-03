En 68-årig kvinna i New York har tilldömts ett rekordstort skadestånd för de skador hon ådrog sig när hon blev påkörd av en buss på Manhattan rapporterar New York Post. Bussen tillhörde MTA, Metropolitan Transit Authority, som svarar för kollektivtrafiken i New York City. Olyckan inträffade i mars 2017 och sedan dess är den cancersjuka kvinnan delvis förlamad.

En domstol i New York har tilldömt kvinnan ett skadestånd på 72,5 miljoner dollar, cirka 750 miljoner kronor.

Vid olyckan krossades hennes bäcken, hon ådrog sig allvarliga nervskador i vänster ben och hade i flera år ett öppet sår på höger ben.

Kvinnan blev påkörd av en buss på linje M14 på södra Manhattan när bussföraren gjorde en högersväng in på en tvärgata. Vid olyckan blev den påkörda kvinnan fastklämd under ledbussen i ungefär 20 minuter innan hon kunde befrias. Hon var hela tiden vid medvetande.

Det tog juryn mindre än tre timmar att komma fram till sitt beslut. En talesperson för MTA har förklarat att företaget tänker överklaga domen.