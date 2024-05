Buss-TV: Och vinnaren är…

…ja, det är frågan. Under pingsthelgen samlades i Prag Europas ledande branschmedia när det gäller bussar och busstrafik. Syftet var att utse årets buss 2025, Bus of The Year 2025. Bussmagasinet var på plats, men det var också våra kollegor Tom Terjesen och Magne Håheim från vår norska namne.

Följ med dem när de under Bus Euro Test provkör alla fem bussar som deltog i tävlingen. Tre av dem var batteridrivna, en var batteridriven med en bränslecellsdriven räckviddsförlängare och en var helt bränslecellsdriven.

Vinnaren avslöjas i september.