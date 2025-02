Bättre resultat för Volvo Bussar

Volvo Bussar sålde färre bussar men presterade ett bättre rörelseresultat under såväl fjärde kvartalet i fjol som för hela 2024. Det framgår av AB Volvos delårsrapport som presenterades på onsdagsmorgonen. Rörelsemarginalen förbättrades från ett minus på 1,7 procent under 2023 till + 9,9 procent under 2024. Rörelseresultatet för 2024 blev 2,4 miljarder kronor. Volvokoncernen som helhet backade något i fjol när det gäller omsättning men förbättrade samtidigt lönsamheten något.

Orderingången på bussar minskade med 27 procent från 2023 till 2024, eller i absoluta tal från 7 156 bussar till 5 241 bussar. Under fjärde kvartalet minskade Volvo Bussars orderingång med 34 procent, från 1 987 bussar under de tre sista månaderna 2023 till 1 313 bussar samma tid förra året.

Men samtidigt fick Volvo Bussar bättre betalt för sina bussar. Visserligen sjönk omsättningen under det fjärde kvartalet med tio procent från 2023 till 2024, men samtidigt blev rörelseresultatet 113 (!) procent bättre, från 323 till 689 miljoner kronor.

För hela 2023 blev Volvo Bussars rörelseresultat ett minus på 380 miljoner, medan resultatet förra året blev 2 433 miljoner kronor.

Elbussarna fick extra fart mot slutet av förra året när Volvo Bussar sålde 140 helelektriska bussar mot 39 samma period år 2023. Bland annat fick Volvo en stororder på 46 elbussar från Transdev i Nederländerna. Chassit kommer att tillverkas av Volvo Bussar och karosserna av Volvo Bussars partner MCV. Försäljningen av elbussar under hela 2024 blev dock lägre än året innan, 524 bussar mot 611.

Volvokoncernen som helhet hade i fjol också en minskad omsättning jämfört med 2023, 526,8 miljarder mot 552,3 miljarder. Rörelseresultatet blev 66,6 miljarder jämfört med 67,3 miljarder vilket gav en bättre rörelsemarginal i fjol: 12,6 procent jämfört med 12,1 procent.

Volvo Bussars omsättning i miljoner kronor på de olika marknaderna såg ut så här förra året. Inom parentes anges förändring i förhållande till 2023.

Europa: 6 547 (-7)

Nordamerika: 10 979 (19)

Sydamerika: 2 248 (2)

Asien: 1 821 (14)

Afrika och Oceanien: 2 949 (22)