Svagare kvartal men starkare halvår för Volvo Bussar

Volvo Bussar fick under det andra kvartalet 30 procent färre beställningar på nya bussar, jämfört med samma tid förra året. Men eftersom första kvartalet var mycket starkt ökade Volvo Bussar under första halvåret med lika mycket – 30 procent. Försäljningen av elbussar går långsammare än Volvo hade räknat med. Det framgår av Volvokoncernens delårsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen.

– Övergången till nollutsläppsfordon går långsammare än vad vi tidigare har räknat med. Vi har de produkter och lösningar som är nödvändiga för att driva omvandlingen. Men andra viktiga förutsättningar, såsom laddinfrastruktur och åtgärder för att simulera efterfrågan, är ännu inte på plats, vilket vi beklagar. Det är dags för beslutsfattare, statsledare och andra intressenter att också vidta åtgärder, skriver Volvokoncernens chef Martin Lundstedt i delårsrapporten. Hans kommentar gäller både lastbilar och bussar.

Martin Lundstedt konstaterar också att efterfrågan på bussar har varit fortsatt god på många marknader, särskilt på turistbussar.

Volvo Bussars rörelseresultat i det närmaste halverades under andra kvartalet och blev 394 miljoner kronor jämfört med 754 miljoner samma period förra året, en minskning med 48 procent. Första halvåret gjorde Volvo Bussar ett rörelseresultat på 754 miljoner mot 1 013 miljoner förra året. Även den justerade rörelsemarginalen minskade under andra kvartalet, men förbättrades under halvåret från 6,9 till 7,3 procent.

Omsättningen minskade något under första halvåret, från 11 723 miljoner kronor förra året till 11 472 miljoner i år.

Under andra kvartalet fick Volvo beställningar på 970 bussar mot 1 377 samma period förra året, en minskning med 30 procent. Men eftersom orderingången var stark under det första kvartalet redovisar Volvo Bussar en 30-procentig ökning av beställningarna under första halvåret, från 2 251 bussar förra året till 2 917 i år.

Försäljningen av elbussar bromsade in under andra kvartalet, från 153 bussar i fjol till 44 i år. Även för elbussarna var första halvåret däremot starkare än förra året med 212 beställda bussar i år mot 198 förra året.

För Volvokoncernen som helhet (där ingår inte personbilarna) uppgick omsättningen under första halvåret till 245 miljarder kronor mot 271 samma tid förra året. Rörelseresultatet försvagades från 38 till 23 miljarder och rörelsemarginalen försämrades från 14,2 till 9,5 procent. Orderingången för både lastbilar och anläggningsmaskiner förbättrades.