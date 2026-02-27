Värmland: Bättre än väntat trots lägre intäkter

Kollektivtrafiken i Värmland blev billigare än vad politikerna hade räknat med i budgeten för 2025. Trots att biljettintäkterna minskade gjorde Värmlandstrafik ett plus på nästan 31 miljoner kronor i förhållande till budget. Barn och unga gav resandet ett lyft.

I likhet med många andra regioner bidrog lägre index till följd av sjunkande drivmedelspriser och den återinförda skattereduktionen för biogas till lägre kostnader för kollektivtrafiken i Värmland. Det nya trafikavtalet för Karlstad, där Nobina tog över från Keolis, har också inneburit sänkta kostnader för Värmlandstrafik.

Totalt minskade Värmlandstrafiks intäkter med 0,9 procent till 645 miljoner kronor i fjol, trots att Värmlandsungdomarna åkte buss och tåg som aldrig förr i somras. Förklaringen är den gratis sommarlovsbiljett som infördes i somras. Biljetten gjorde att det totala resandet med Värmlandstrafik under juni – augusti ökade med 19 procent jämfört med 2024. I genomsnitt gjorde värmländska ungdomar 7 600 resor om dagen med sommarlovsbiljetten.

Som helhet var Värmlandstrafiks marknadsandel av det motoriserade resandet oförändrade tretton procent. Bussresandet ökade något till 11,1 miljoner resor.

Busstrafiken kördes nästan helt på förnybara drivmedel: i stadstrafiken i Karlstad användes förnybara drivmedel till 100 procent, i den övriga busstrafiken till 96 procent. Siffran för tågtrafiken, däremot, är 65 procent.

Värmlandstrafiks intäkter blev i fjol 645 miljoner kronor, drygt 14 miljoner längre än budget. Kostnaderna var 1 460 miljoner. Av det utgjorde 1 116 miljoner köp av trafik. Skillnaden mellan de totala kostnaderna och trafikkostnaderna beror bland annat på kostnader för laddinfrastruktur, resenärsinformation och konsultkostnader inom servicetrafiken.