KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa men ibland även med utblick till andra delar av världen. Den här gången: Mer kräm i Mercedes-Benz stadsbussar; Miljardsatsning på fler elbussar i Tyskland.

Tyskland: Från och med i år är alla versioner av Mercedes-Benz eCitaro stadsbussar med låggolv utrustade med den nya generationens NMC-batterier, NMC4, alltså även ledbussen eCitaro G och den kompakta tiometersbussen eCitaro K. Den nya generationens nickel-mangan-koboltbatterier har en högre energitäthet och ger en ökad räckvidd samtidigt som livslängden är längre än hos tidigare batterigenerationer.

Ett fulladdat NMC3-paket kan lagra 98 kWh energi medan ett NMC4-paket kan lagra 111 kWh, alltså tretton procent mer. Det ger en rejält ökad räckvidd per lagring. Dessutom motsvarar konstruktionen av NMC4-paketen de nuvarande NMC3-paketen. Det innebär att de kan installeras i bussar som har de äldre paketen, när dessa väl har tjänat ut.

Med den ökade livslängden på NMC4-batterierna erbjuder Daimler Buses nu en tioårig batterigaranti. Som tillval finns en förlängd, kundspecifik garanti på upp till femton år.

På konferensen och mässan Mobility Move i Berlin den 10 – 12 mars kommer Daimler Buses att visa en eCitaro med den nya batterigenerationen. Mobility Move arrangeras av VDV, den tyska motsvarigheten till Svensk Kollektivtrafik. Ursprungligen var mässan enbart inriktad på elbussar, men sedan dess har den vidgats till att omfatta även autonoma, självkörande, bussar och lösningar kring dessa. Som vanligt kommer Bussmagasinet att vara på plats och rapportera.

Tyskland: Ett statligt stöd på upp till 500 miljoner euro, drygt 5.5 miljarder kronor till nya elbussar kommer att utlysas under våren. Det uppgav Tysklands transportminister Patrick Schnieder på måndagen i samband med en konferens i Berlin. Det nya stödet är en uppföljning på det nuvarande stödpaketet på 417 miljoner euro, drygt 4,8 miljarder kronor som bidrar till finansieringen av nästan 1 900 nya elbussar i landet.

Konferensen, Buskon, arrangerades i år för andra gången av transportministeriet i Berlin. Inriktningen är klimatvänliga bussar.

Den tyska regeringen har som mål att minst hälften av alla stadsbussar i trafik 2030 ska vara batteridrivna.