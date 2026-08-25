EU-miljoner till kompetensutveckling i väst

Omkring 410 medarbetare i sex västsvenska trafikföretag ska de närmaste två åren delta i en satsning på kompetensutveckling. Satsningen stöds med drygt elva miljoner kronor från den Europeiska socialfonden, ESF. I projektet Kompetensturen deltar fem bussföretag och ett färjerederi i Västra Götaland.

Bakgrunden är att kollektivtrafikbranschen står inför stora förändringar med digitalisering, ökade hållbarhetskrav och ändrade resenärsbehov. Det ställer högre krav på både medarbetare och arbetsgivare.

Projektet drivs av Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen och genomförs tillsammans med BIVAB, Carlsteins Trafik, Käringötrafiken, Leja Touring, Vårgårdabuss och Öckeröbussarna. Målet är att stärka medarbetarnas kompetens inom områden som digitalisering, hållbart körsätt, säkerhet, kundbemötande, konflikthantering, tillgänglighet och ledarskap.

Ett mål är också att öka andelen kvinnor i branschen och stärka kunskapen om tillgänglighet, diskrimineringsfrågor och bemötande av resenärer med olika behov, inklusive personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Genom att stärka kompetensen hos både förare, sjöpersonal, arbetsledare och chefer skapar vi bättre förutsättningar för en trygg, hållbar och attraktiv kollektivtrafik i hela Västra Götaland, säger projektledaren Magnus Klang.

Projektet startar den 1 september och pågår till augusti 2028.