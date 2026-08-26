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Ny i ledningen för Jönköpings Länstrafik

Publicerat av • 26 augusti 2026 • Sida för utskrift

JLT:s trafikdirektör Ulrika Rosander och Stefn Lind, blivande biträdande trafikdirektör. Foto: JLT.

Till biträdande trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik, JLT, har utsetts Stefan Lind. Han kommer närmast från en post som chef för översiktlig planering på Jönköpings kommun och har lång erfarenhet av samhällsbyggnad, infrastruktur och trafikfrågor.

Stefan Lind tillträder sin nya befattning den 23 november och ska särskilt fokusera på samverkan och långsiktiga utvecklingsfrågor. Han kommer att arbeta nära trafikdirektör Ulrika Rosander. De kommer att ha olika ansvarsområden, men också att vid behov kunna företräda och ersätta varandra.

– Kollektivtrafiken är en viktig del av människors vardag och regionens utveckling, och jag ser fram emot att tillsammans med chefer, medarbetare och samarbetspartners fortsätta utveckla framtidens resande i Jönköpings län, säger Stefan Lind.

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