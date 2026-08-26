Civila biljettkontroller i Uppland

Om två månader, den första oktober, införs civila biljettkontroller i kollektivtrafiken i Uppland. Kontrollerna kompletterar de uniformerade biljettkontrollerna i UL-trafiken. Syftet med de civila biljettkontrollerna är att få fler att resa med giltig biljett och göra det svårare att undvika kontroll.

– Med civila biljettkontroller blir det svårare att medvetet undvika att betala. Det är både rättvist mot våra resenärer och viktigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla kollektivtrafiken, säger Jenny Lundström (MP), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

De civila kontrollanterna ska genomföra kontroller på precis samma sätt som de uniformerade kontrollanterna. De har civila kläder, och ska legitimera sig för att visa att de utför kontrollerna åt UL.

UL har räknat ut att man under ett år förlorar 43,8 miljoner kronor på att resenärer saknar giltig biljett.