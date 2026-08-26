Buss-TV: VinFast – vietnamesisk busstillverkare på väg till Europa

En busstillverkare på väg in i Europa är vietnamesiska VinFast. Idag är företaget relativt okänt här hemma – men VinFast är ett jätteföretag med en bred produktpalett – inte bara bussar. VinFast byggde sin första elbuss 2021. Vi besöker företagets fabrik utanför Hanoi.

VinFast debuterade i Europa i samband med Busworld i Bryssel i höstas där företaget visade en midibuss på 8,6 meter och en tolvmetersbuss. Sedan dess har VinFast visat upp sig på flera mässor i Europa, bland andra Bus 2 Bus i Berlin liksom på Mobility Move, även det i Berlin.

Våra kollegor Magne Håheim och Tom Terjesen har besökt VinFasts bussfabrik i Hanois hamnstad Haiphong.