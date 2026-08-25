460 000 fria sommarresor av Värmlandsungdomar

Barn och unga i Värmland gjorde under sommaren 460 000 resor med Värmlandstrafiks Sommarlovsbiljett, en avgiftsfri biljett som ger barn och unga födda 2006 eller senare möjlighet att resa gratis med Värmlandstrafiks bussar, tåg och båtbussar under sommarlovet. Totalt skickade Värmlandstrafik ut 26 000 sommarlovsbiljetter. Ungdomar mellan 14 och 18 år stod för mer än hälften av de 26 000 biljetterna.

Värmlandstrafik har via Facebook gjort en enkät bland barn, unga och vuxna i deras närhet om hur Sommarlovsbiljetten användes. Närmare 100 personer svarade. Svaren visar att biljetten, förutom att underlätta resor till arbete och fritidsaktiviteter, har gjort det möjligt för unga värmlänningar att träffa vänner, upptäcka nya platser och ta del av det som händer runt om i länet.

– Sommarlovsbiljetten gör kollektivtrafiken tillgänglig för fler och ger unga möjlighet att upptäcka mer av Värmland på egen hand. Bussen och tåget har blivit ett sätt att upptäcka nya platser under sommaren, säger David Widlund, marknadschef på Värmlandstrafik.