Krav på kriskommission efter miljardfördyringar i Stockholms kollektivtrafik

En oberoende kriskommission och full transparens. Det kräver Stockholms Handelskammare med anledning av de fördyringar i mångmiljardklassen som nyligen har avslöjats när det gäller projekt i Storstockholms kollektivtrafik.

Häromdagen avslöjades att mer än 30 stora kollektivtrafiksatsningar i Stockholm kommer att bli minst 34 miljarder kronor dyrare än tidigare beräknat. Ett av projekten, utbyggnaden av tunnelbanan med tolv nya stationer kommer att bli minst 3,5 miljarder dyrare än tidigare beräknat enligt Svenska Dagbladet. Men regionen lägger locket på och hänvisar till en ”fördjupad genomlysning” som ska presenteras i september, efter valet.

Stockholms Handelskammare anser nu att det är nödvändigt att granska hur regionens stora investeringar styrs, följs upp och prioriteras.

– Det handlar inte längre om enstaka projekt som blivit lite dyrare än planerat. När vi ser systematiska kostnadsökningar i den här storleksordningen måste den samlade ekonomiska styrningen granskas. Stockholm har helt enkelt inte råd med att miljard efter miljard försvinner i fördyringar, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Handelskammaren efterlyser nu tre omedelbara åtgärder:

En oberoende kriskommission som granskar kostnadsstyrning, prognoser, riskhantering och ansvarsfördelning så att man undviker samma typ av fördyringar i framtiden;

En fullständig redovisning av det aktuella ekonomiska läget och de kända riskerna;

En konsekvensanalys av hur fördyringarna påverkar regionens investeringsutrymme, behovet av nya förhandlingar mellan stat, region och kommuner samt möjligheten att genomföra andra nödvändiga investeringar.