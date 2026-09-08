Kraftig ändring av biljettköpen i Storstockholm och Västsverige

Den tillfälliga halvering av priset på 30-dagarsbiljetter i kollektivtrafiken i Sverige som infördes den första juli har förändrat biljettköpen i Storstockholm. Det rapporterar SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm. I juli ökade försäljningen av SL:s 30-dagarsbiljetter med omkring 110 procent och i augusti med 69 procent jämfört med samma månader förra året.

Samtidigt har försäljningen av enkelbiljetter och längre periodbiljetter minskat. Enkelbiljetterna backade 18 procent i juli och 26 procent i augusti.

– Det är tydligt att det lägre priset har förändrat hur många resenärer väljer att köpa biljett. Nu behöver vi följa utvecklingen under hösten för att få en tydligare bild av hur resandet utvecklas och vilken betydelse det lägre biljettpriset har haft, säger SL-chefen Erik Norling.

Positivt

Den kraftiga försäljningsökningen av 30-dagarsbiljetter har dock inte lett till motsvarande resandeökning. SL hade i juli en resandeökning med fem procent, jämfört med juli 2025. Augustisiffrorna är ännu inte klara, men preliminära bedömningar pekar på en resandeökning på omkring nio procent. SL har ännu inte någon prognos för resten av året. Man vill inte heller idag bedöma de långsiktiga effekterna av prissänkningen, vare sig om den upphör vid årsskiftet eller fortsätter.

I linje med politiska beslut i regionen förstärker SL busstrafiken under hösten med cirka 16 000 bussavgångar i bland annat Stockholms innerstad, på Ekerö, i Norrort, Norrtälje och Tyresö. Dessutom har SL beredskap för ytterligare cirka 8 000 bussavgångar som kan sättas in vid behov.

Eftersom staten ger regionerna full kompensation för prissänkningen innebär den stora försäljningsökningen för 30-dagrsbiljetter ett ekonomiskt plus för SL. SL räknar åtminstone preliminärt med att ekonomin påverkas positivt med omkring 148 miljoner kronor för juli och augusti. Då är inte de 100 miljoner inräknade som regionens politiker har avsatt för utökad busstrafik.

Västtrafik

Som vi tidigare rapporterat har resandet med kollektivtrafiken i Västra Götaland ökat med åtta procent under augusti, åtminstone delvis på grund av det sänkta priset på 30-dagarsbiljetter.

– Försäljningen av månadsbiljetter under augusti var mer än dubbelt så stor som i fjol, en ökning med 106 procent. Men då ska man vara medveten om att kunderna 2026 väljer månadsbiljett i stället för 90- eller 365- dagarsbiljetter som man kanske köpt tidigare. Även försäljningen av enkelbiljetter har minskat, framhåller Nina Brevinge, kommunikatör på Västtrafik för bussmagasinet.se.

Hittills har Västtrafik inte fått in några rapporter om ovanligt mycket trängsel på grund av prissänkningen.

– Men vi följer resandet noga, säger Nina Brevinge.

Nyligen rapporterade Östgötatrafiken om en resandeökning med tolv procent under sommarmånaderna juli och augusti. Försäljningen av månadsbiljetter ökade med drygt 70 procent medan andra biljettyper backade. Även Mälardalstrafik med fyra regionaltågslinjer i Mälardalen hade i sommar en kraftig ökning, 60 procent, när det gäller försäljningen av 30-dagarsbiljetter.

Bussmagasinet återkommer med fler rapporter om effekterna i olika delar av landet av det halverade priset på månadsbiljetter.