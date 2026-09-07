Uppåt för kollektivresandet i sommar – stark ökning för månadsbiljetter

Resandet med kollektivtrafiken i Östergötland ökade med tolv procent under sommarmånaderna juli och augusti, rapporterar Östgötatrafiken. Totalt genomfördes 4 600 000 resor under perioden. Samma tid förra året var antalet resor 4 200 000. Även från andra regioner kommer nu rapporter om ett ökat kollektivresande.

Under årets sex sista månader erbjuder kollektivtrafiken i landet 50 procents rabatt på 30-dagarsbiljetter. I Östergötland har försäljningen av sådana biljetter skjutit i höjden i sommar. Under juli och augusti i år såldes totalt 69 000 biljetter, jämfört med 40 000 samma period 2025 – en ökning med drygt 70 procent. Andra biljettyper har minskat i försäljning.

Mälardalstrafik, som svarar för trafiken med Mälartågen, fyra regionaltågsinjer i Mälardalen, rapporterar också en tydlig uppgång av försäljningen av sin biljett Movingo 30-dagars. Under perioden 22 juni–30 augusti sålde Mälardalstrafik 60 procent fler 30-dagarsbiljetter jämfört med motsvarande period förra året.

Resandet har också ökat. I augusti, då arbets- och studiependlingen kommit i gång efter semestrar och sommarlov, ökade resandet med 6 procent jämfört med samma månad förra året.

Samtidigt har försäljningen av andra biljettyper minskat.

– Det tyder på att en betydande del av försäljningsökningen hittills utgörs av befintliga resenärer som har bytt biljettyp, och att 30-dagarsbiljetten används för färre resor per giltighetsperiod än tidigare, konstaterar Mälardalstrafik.

En liknande utveckling syns i Region Uppsala. Kollektivtrafiken i regionen. UL, sålde under juli 149 procent fler månadsbiljetter än under samma månad 2025. De första veckorna i augusti var ökningen 112 procent jämfört samma period förra året. Samtidigt ökade antalet påstigande på UL:s bussar i juli med sex procent jämfört med 2025.