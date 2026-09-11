Elbusstillverkare slår vantarna i bordet

Efter närmare 700 tillverkade elbussar planerar franska Bluebus att sluta med busstillverkning. Konkurrensen och prispressen blev för svår. Istället ska man genom systerföretaget Blue Solutions fokusera på att utveckla en ny generation batterier.

Bluebus etablerades 2011 och har tillverkat 6- och 12-meters elbussar för kollektivtrafik, främst för den franska marknaden. Företaget förklarar sitt beslut med att tillväxten där har varit långsammare än förväntat. Intensiv konkurrens och en hård prispress har gjort att Bluebus inte har nått de volymer som krävs för att kunna konkurrera effektivt, uppger företaget.

Systerföretaget Blue Solutions utvecklar just nu en fjärde generation solid-statebatterier. Enligt Bolloré, som äger både Bluebus och Blue Solutions, planeras en rationalisering av verksamheten för att möta de förändringar som marknaden går igenom.

Bolloré är ett stort och till största delen familjeägt franskt industrikonglomerat som verkar på en rad områden, från musik till elfordonsbatterier.