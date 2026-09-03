Han ska leda Buslands tillväxt

Frank Reichel, tidigare vd för VDL Bus & Coach i Norge och Sverige och vd för Busland i Norge har utsetts till koncernchef för Buslandgruppen. I sin nya roll kommer Frank Reichel att leda Buslandgruppens fortsatta utveckling tillsammans med den befintliga ledningsgruppen. Siktet är bland annat inställt på en fortsatt tillväxt på de nordiska marknaderna.

Busland, med bas i Estland, är specialiserat på renovering, reparation, lackering och uppgradering av bussar.

– Vi är mycket glada över att välkomna Frank som vd. Hans omfattande erfarenhet från den nordiska bussbranschen, i kombination med hans kommersiella och internationella bakgrund, kommer att vara en viktig tillgång när Busland nu går in i nästa fas av utveckling och tillväxt, säger Buslands Otto Osula.

– Att ta ansvar för Busland och företagets fortsatta utveckling är något jag tar mig an med både stor respekt och entusiasm, säger Frank Reichel.

– Under mina första månader på Busland har jag redan hunnit lära känna många av våra kollegor, vår verksamhet och våra kunder. Det som imponerat mest på mig är den kunskap, erfarenhet och det engagemang som finns i hela företaget.

– Vi har tydliga ambitioner att fortsätta växa med Busland och ytterligare stärka vår position på de nordiska marknaderna.