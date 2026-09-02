Erfaren bussman leder IT-företag

Det Göteborgsbaserade IT-företaget Pilotfish Networks fick på tisdagen ny vd när Mats Johansson tog över posten från avgående vd:n Marcus Berglund som har lett företaget sedan 2021. Pilotfish arbetar med IT-lösningar för kollektivtrafik och har en rad trafikhuvudmän och operatörer som kunder.

– Vi är övertygade om att Mats, tillsammans med medarbetarna, kommer att fortsätta driva bolaget framåt och skapa värde för kunder, partners och ägare, säger styrelsen i Pilotfish Networks AB.

Mats Johansson har en lång erfarenhet av bussbranschen. Han har bland annat varit vd för Flygbussarna i Väst, vice vd för Nettbuss AB (numera Vy Buss) och Nettbuss Express AB (som nu heter Vy bus4you) samt varit styrelseordförande för Västra Sveriges Bussbranschförening. Han har tidigare också arbetat med digitala lösningar för kollektivtrafik, dels inom Hogiagruppen i stenungsund, dels Stockholmsbaserade Triona.

– Kollektivtrafiken ligger mig varmt om hjärtat. Jag har arbetat inom branschen under i princip hela mitt yrkesliv och vet vilka utmaningar kunder och resenärer står inför. Där har Pilotfish en stark position att bygga vidare på. Jag är både glad och ödmjuk inför uppdraget och ser fram emot att tillsammans med medarbetarna fortsätta utveckla bolaget, säger Mats Johansson.

– Vi är övertygade om att Mats, tillsammans med medarbetarna, kommer att fortsätta driva bolaget framåt och skapa värde för kunder, partners och ägare, säger styrelsen i Pilotfish Networks AB.