Anna är Sveriges bästa bussförare

Anna Ermanbriks Larsson från Ödeshög vann Sveriges årets upplaga av Bussförar-SM som avgjordes utanför Eskilstuna på tisdagen. Anna är bussförare vid Go-Ahead Sweden. Två av de tre tävlande som placerade sig på prispallen var tjejer. På andra plats kom nämligen Andreja Dlugos från Frändefors som arbetar hos Nobina. Tredjeplatsen erövrades av Peter Ihl från Molkom och Molkom Buss.

Rekordmånga 800 förare kvalificerade sig i tävlingen och 20 av dem tog sig till finalen utanför Eskilstuna.

Tävlingsmomenten omfattade bland annat precisionskörning och backmanövrering, katastrofhantering, sparsam körning samt bemötande av resenärer.

Vinnare blev Anna Ermanbriks Larsson från Ödeshög, som till vardags arbetar som bussförare på Go-Ahead Sweden där hon kör skolskjuts i Mjölby.

– Det känns mycket bra och betyder mycket. Det har varit en väldigt kul dag, att få träffa kollegor från hela landet och tävla. Det var spännande och kändes bra under tävlingen, även om jag inte trodde att jag skulle vinna, säger Anna Ermanbriks Larsson efter segern.

Tvåa blev Andreja Dlugos, Frändefors bussförare hos Nobina och trea blev Peter Ihl, Molkom och Molkom Buss.

Bakom Bussförar-SM står Sveriges Bussföretag. Genom tävlingen vill man både uppmärksamma den höga kompetensen inom yrket och öka kunskapen om bussförarnas betydelse för Sveriges kollektivtrafik.

– Det är alltid lika roligt att få möta så många duktiga branschkollegor och prata om busstrafikens roll för att hela samhället ska fungera. Finalisterna är positiva förebilder för hela branschen och kan inspirera fler till yrket. Det är extra viktigt nu när vi behöver fler bussförare i hela landet för att kollektivtrafiken ska rulla, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag.