Halverat biljettpris blir stort forskningsprojekt

Effekterna av det halverade priset på månadskort i kollektivtrafiken ska nu analyseras av forskare från K2, Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektiv mobilitet. I nära samarbete med representanter för kollektivtrafikbranschen ska forskarna utvärdera reformen och dess effekter över hela landet. ”För oss som forskare är det en dröm”, säger en av de forskare som leder projektet.

Det var den 26 maj som regeringen meddelade att priset för månadskort i kollektivtrafiken halveras från den 1 juli och ett halvår framåt. På bara några dagar bestämde sig K2 för att snabbt komma igång med en uppföljning av reformen och dess effekter.

– Det är väldigt sällan vi ser en sådan här storskalig förändring inom kollektivtrafiken och får möjlighet att följa den. För oss som forskare är det en dröm. Vi ska jobba för högtryck nu under hösten och försöka få fram preliminära data redan till oktober, säger Maria Börjesson, professor på VTI (Statens väg- och Transportforskningsinstitut) och forskare på K2.

– Studien är ett sätt att skapa förståelse för hur priset styr kollektivtrafikresandet. Även utbud, restider, byten och störningar påverkar människors val, men nu kan vi få bättre kunskap om just prisets betydelse, och det är mycket intressant, säger Johan Wadman, vd för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Forskarna ska undersöka en rad effekter av reformen. Det gäller bland om resandet med kollektivtrafiken har ändrats genom fler resor eller ändrade resmönster. Likaså om kollektivtrafiken vinner nya resenärer från bil eller cykel.

– Genom att följa reformen kan vi bedöma om den får önskad effekt och om den är ett effektivt sätt att använda skattepengar på. Den kunskapen är viktig för framtida politiska beslut, säger Maria Börjesson.

Forskarna ska också analysera sådant som regeringens beslutsunderlag, praktiska konsekvenser för regionala kollektivtrafikmyndigheter och hur reformen påverkar på lång sikt påverkar finansiering och prissättning av kollektivtrafiken.