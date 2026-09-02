Enklare biljettsystem i Värmland – sommarlov hela året

Det ska bli färre zoner och billigare att resa långt med kollektivtrafiken i Värmland från den 13 december. Politikerna i regionens kollektivtrafiknämnd beslutade på tisdagen om flera ändringar av biljettsystem och taxor hos Värmlandstrafik. Det slutliga beslutet ska fattas av regionfullmäktige.

Förslaget innebär bland annat färre zon- och prissteg genom att dagens fyra zoner för enkelbiljetter reduceras till tre. De längsta resorna med enkelbiljett blir därmed billigare och länsbiljetten får också ett mer attraktivt pris.

Samtidigt höjer Värmlandstrafik sina priser med i genomsnitt två procent. Totalt väntas åtgärderna ge cirka fem miljoner kronor i ökade intäkter.

Men regionen både tar och ger i kollektivtrafiken.

Värmlandstrafiks sommarlovsbiljett ska i fortsättningen gälla under alla årets skollov och då ge skolungdomar fria resor. Det kommer att kosta totalt åtta miljoner i minskade intäkter. När biljetten endast har gällt under sommarlovet har intäktstappet varit sex miljoner.