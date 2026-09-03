Sommaren 2026 blev en rekordsommar för hotellen i Sverige. Särskilt utländska resenärer fyllde hotellrummen – och bland de utländska gästerna ökade gäster från Norge mest. Under en sommar fylld med rekordsiffror för hotellen ökade de norska gästnätterna med mer än 30 procent, rapporterar besöksnäringens organisation Visita.

Under sommarmånaderna juni – augusti ökade beläggningen på de svenska hotellen med fyra procent och intäkterna med tolv procent, jämfört med samma period förra året. Genomsnittspriset för ett hotellrum gick upp nio procent, både i storstäderna och i övriga Sverige.

De utländska gästnätterna på svenska hotell ökade med fjorton procent medan de svenska ökade med efter procent, enligt Tillväxtverket.

I antal var ökningen störst i Stockholm, drivet av svenskar och amerikaner, samt Västra Götaland där det största bidraget kom ifrån Norge.