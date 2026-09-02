Eldrivet växer som alternativ i regiontrafik

Batteridrivna bussar rycker nu allt mer fram som ett alternativ för regional busstrafik, även på långa sträckor och på vägar med stora höjdskillnader. I Tyskland har kollektivtrafikmyndigheten NVV (Nordhessischer Verkehrsverbund) i Nordhessen under sommaren testat bussar i olika typer av trafik, från olika tillverkare och med olika drivlinor. Testerna har gjorts i samarbete med flera bussföretag.

– Vårt mål är att hitta den mest effektiva och klimatvänliga lösningen för varje typ av trafik, från tät stadstrafik till topografiskt utmanande linjer på landsbygden, säger NVV:s verkställande direktör Marian Volmer.

Testerna inleddes i april och avslutades i augusti. Bland annat testades en batteridriven Iveco Crossway LE Elec i reguljär regiontrafik på långa linjer med stora höjdskillnader. Bussen var utrustad med ett batteripaket på 485 kWh. Under testerna nådde bussen en räckvidd på över 500 kilometer på en laddning vilket är mer än vad tillverkaren utlovat.

Bussbolaget Fröhlich som på uppdrag av NVV testade bussen ville undvika att ladda alla sina elbussar samtidigt kvälls- och nattetid. Därför utnyttjade företaget förarnas schemalagda raster under dagen för laddning.

– Vi blev positivt överraskade och imponerade av räckvidden hos den elbuss vi körde på våra linjer, säger bussföretagets vd Bianca Frölich.

NVV har idag trafik med mer än 600 bussar och cirka 30 minibussar.