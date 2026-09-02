Rekordmånga elever nobbar bilskjuts till plugget

Västtrafiks projekt På egna ben har i år rekordmånga deltagare. Projektet går ut på att barn väljer bort korta bilresor till skolan och istället går, cyklar eller åker kollektivt. Årets upplaga som startar den 7 september är den största hittills. Fler än 10 000 elever från 28 kommuner i Västra Götaland, Halland och Skåne deltar.

Projektet På egen ben är inriktat på elever i årskurs 4 – 6. Syftet är att främja hållbart resande, fysisk aktivitet och trafiksäkerhet.

Eleverna samlar genom tävlingsmoment i undervisningen poäng och lär sig samtidigt om miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Eleverna får också poäng när föräldrar, syskon eller vänner väljer ett hållbart sätt att resa.

I år har 10 217 elever från 461 klasser i 28 kommuner anmält sig. Förra året deltog cirka 7 000 elever från 300 klasser.

Bakgrunden är att nästan en femtedel av alla mellanstadieelever i Sverige dagligen får skjuts med bil till skolan. Resultat från tidigare år visar att På egna ben har minskat antalet bilresor till skolorna med en tredjedel efter att elever deltagit i utmaningen.