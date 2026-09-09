Nya bussar för Europa från Yutong

Den stora kinesiska busstillverkaren Yutong har i dagarna visat upp två nya bussar för den europeiska marknaden. Det är en elbuss för kapacitetskrävande BRT-linjer och en dieseldriven turistbuss som ska ta upp konkurrensen med de europeiska busstillverkarna. Som vi tidigare rapporterat var Yutong under det första halvåret i år den överlägset största leverantören av elbussar på den europeiska marknaden.

Yutong växer mycket snabbt på den europeiska elbussmarknaden. Under första halvåret i år fördubblade företaget sin försäljning av elbussar i Europa jämfört med samma tid i fjol. I sommar har det kinesiska företaget också gjort sin första inbrytning i Sverige.

Norge har utvecklats till en av Yutongs starkaste marknader i Europa. Av de 1 636 nya elbussar från Yutong som registrerades i Europa under det första halvåret svarade Norge för mer än en tredjedel. Det är därför helt logiskt att företaget på tisdagen öppnade sin första kompletta serviceanläggning för bussar i Europa just i Norge, närmare bestämt i Stokke, sydväst om Oslo.

Det är en 39 000 kvadratmeter stor anläggning med verkstad, reservdelslager, fordonstester s med mera, allt inriktat på elbussar. Reservdelslagret är på 2 300 kvadratmeter.

Buss för BRT

I samband med den officiella invigningen av det nya servicecentret presenterade Yutong också en ny version av sin eldrivna ledbuss U18 i BRT-version. BRT står för Bus Rapid Transit, det vill säga busstrafik med hög kapacitet som till stor del går på egen väg eller i egna körfält.

Den buss som Yutong presenterade vid invigningen ska gå i trafik på den nya bussvägen mellan Stavanger och Sandnes.

Bussen är slående lik Irizars BRT-buss ie tram, 18,7 meter lång och kan fås med batteripaket på 579, 621 eller 794 kWh. Enligt tillverkaren är räckvidden med det största paketet över 700 kilometer enligt testnormen SORT2. Passagerarkapaciteten uppges till 15 personer, varav 46 sittande. Enligt Yutong är batterierna konstruerade för att fungera i temperaturer från – 40 till + 55 grader.

Turistbuss

Här i Europa förknippas Yutong med elbussar. Men den kinesiska tillverkaren har nu också lanserat en dieseldriven turistbuss som är en direkt konkurrent till turistbussar i premiumklassen från europeiska tillverkare. Yutong gör heller ingen hemlighet av att det är just den europeiska marknaden man siktar in sig på. Först Sydeuropa, sedan övriga Europa.

Den fjorton meter lång bussen, Yutong T14, är särskilt intressant därför att den i väsentliga delar är baserad på europeiska komponenter. Motorn är en DAFs commonrailmotor MX-13 på 350 kW och med ett vridmoment på 2500 Nm. Styrsystemet från Bosch ger bussen en vändradie på 21 meter. Automatlådan och luftfjädringen kommer från ZF.

Enligt Yutong är den maximala passagerarkapaciteten 57+1+1 personer medan bagageutrymmet är på upp till 11 kubikmeter.

Slaget om den europeiska bussmarknaden blir allt tuffare.

Se också våra norska kollegor Magne Håheims och Tom Terjesens video om Yutongs BRT-buss U18BRT: