Halverad gasförbrukning för biogasbuss möjlig

Det går att halvera gasförbrukningen för bussar i regiontrafik. Det hävdar organisationen Biogas Öst sedan man under två dagar har testat en biogasbuss med ny teknik från Scania. Testet visar enligt Biogas Öst att gasförbrukningen i verklig drift i regiontrafik kan halveras jämfört med dagens genomsnittliga biogasbussar. Därmed sänks drivmedelskostnaderna för gasbussen till att ligga i nivå med motsvarande dieselbussar.

Testet ska ses mot bakgrund av att biogasen får en allt tuffare konkurrens från andra fossilfria drivmedel, från el till HVO. Biogas Öst är en intresseorganisation som verkar för en utveckling av och satsning på biogas.

Biogs Öst konstaterar att tekniken för gasmotorer länge har haft det svårt att nå upp i samma energieffektivitet som motsvarande dieselmotor. Därmed har körsträckan för gasbussarna begränsats och det har lett till högre drivmedelskostnader än för motsvarande dieselbuss.

Samtidigt lyfter man fram att busstillverkaren Scania i sin senaste gasbuss utlovar en kraftigt förbättrad bränsleekonomi. För att testa busen i verklig trafik ordnade Biogas Öst tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen i Sörmland ett test.

Testet genomfördes genom att en genomsnittligt lastad Euro 6 gasbuss från Scania följde efter regionbussar i ordinarie trafik i Sörmland under två dagar. Biogasförbrukningen per km indikerar en energianvändning på under 2,90 kWh/km, vilket är en halvering jämfört med de 5,78 kWh/km som dagens biogasbussar förbrukar i genomsnitt.

Resultatet visar enligt Biogas Öst att gasförbrukningen i verklig drift i regiontrafik halverades jämfört med dagens genomsnittliga biogasbussar vilket är jämförbart med motsvarande dieselfordon.

Organisationens slutsats är att testresultaten och de relativt stabila gaspriserna sammantaget gör att biogasbussar bör ses som ett av förstahandsvalen i framtidens regiontrafik.