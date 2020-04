Kollektivtrafiken blöder och hotas av ett stålbad

Kollektivtrafiken blöder. Nu behövs en garanti för att staten kompenserar alla merkostnader som kollektivtrafiken i Sverige har drabbats av på grund av covid-19-pandemin. Annars väntar ett stålbad för branschen redan om ett par månader. Det skriver ordförandena för alla landets regionala kollektivtrafikmyndigheter samt för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Svenska Dagbladet på onsdagen.

Samtidigt som kollektivtrafiken i regionerna kämpar med att upprätthålla trafiken har branschen upplevt ett resandetapp som saknar motstycke. På kort tid har kollektivtrafiken i genomsnitt förlorat fler än varannan resenär och biljettintäkterna har minskat med lika mycket, heter det i artikeln som fortsätter:

“Kollektivtrafiken i Sverige förlorar totalt en miljard i månaden i minskade biljettintäkter. Tappet återfinns i varje region och inte minst i de mindre regionerna. I exempelvis Hallandstrafiken förlorar man nu upp emot 34 miljoner kronor i månaden, motsvarande ett intäktsbortfall på 76 procent. Blekingetrafiken ser en förlust av hela 80 procent av sina biljettintäkter.”

Artikelförfattarna varnar för att Sverige nu står vid ett vägskäl.

“Utan kompensation för kollektivtrafikens merkostnader väntar ett stålbad inom bara ett par månader. Det skulle slå mot trafikens möjligheter att bidra till samhällets robusthet nu, men också förmåga till återställning efter hanteringen av covid-19. På kort sikt väntar neddragningar av trafikutbudet och indragna linjer. Därefter väntar höjda biljettpriser och den överhängande långsiktiga risken att trafikföretag går under helt när ekonomin tryter.”

I artikeln ställs kravet att “staten nu måste ta sitt ansvar och garantera kompensation för kollektivtrafikens intäktsbortfall och merkostnader på amma sätt som staten redan markerat vilja till ansvar för att stötta regionerna när det gäller sjukvården eller kommunerna när det gäller skola och äldreomsorg, men också på samma sätt som staten har stöttat kulturbransch, sjöfart och flygindustri.”

Författarna pekar också på att regeringens agerande hittills sticker ut i förhållande till omvärlden. I likhet med regeringarna där har den svenska valt att stötta flygbranschen, konstaterar de och fortsätter:

“Regeringar i vår omvärld har dock valt att ta ansvar för att stötta de bussar och tåg som fortsätter att rulla. Två tydliga exempel utgörs av våra närmaste grannländer Danmark och Norge. Där har regeringarna redan tydligt samlat sig till stöd för kollektivtrafiken med riktade miljarder.”

Artikeln i sin helhet kan du läsa genom att klicka här.

Den har undertecknats av

Kristoffer Tamsons (M)

ordförande för Svensk Kollektivtrafik och ordförande för SL

Ulrika Frick (MP)

första vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik och ordförande för kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland

Tommy Levinsson (S)

andre vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik och ordförande för kollektivtrafiknämnden i Västmanland, Västmanlands Lokaltrafik

Peter Christensen (L)

ordförande för trafiknämnden i Region Blekinge, Blekingetrafiken

Nils Harnesk (S)

ordförande för Luleå Lokaltrafik

Gösta Bergenheim (C)

ordförande för Hallandstrafiken

Johan Örjes (C)

ordförande för trafiknämnden i Region Uppsala, UL

Miko Månsson (S)

ordförande för Östgötatrafiken

Carina Bengtsson (C)

ordförande för trafiknämnden i Region Kronoberg och Länstrafiken Kronoberg

Monica Johansson (S)

ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Sörmland, Sörmlandstrafiken

Margareta Rönngren (S)

Länstrafiken Västerbotten

Per Wahlberg (M)

kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Nina Höijer (S)

ordförande för samhällsbyggnadsnämnden och Länstrafiken Örebro

Jesper Johansson (MP)

ordförande för kollektivtrafiknämnden i Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstad buss

Karl-Johan Boberg (C)

ordförande för kollektivtrafiknämnden på Gotland

Rickard Carstedt (S)

ordförande för kollektivtrafikutskottet i Region Västerbotten, Länstrafiken i Västerbotten

Anders Öberg (S)

ordförande för regionala kollektivtrafiken i Norrbotten och Länstrafiken Norrbotten

Peter Hermansson (M)

ordförande för Västtrafik

Carina Zachau (M)

ordförande för kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, Skånetrafiken

Ulf Berg (M)

ordförande för kollektivtrafiknämnden i Dalarna, Dalatrafik

Peter Vretlund (S)

ordförande för kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar, Kalmar länstrafik

Karin Ekblom (M)

ordförande för Länstrafiken Jämtland, Länstrafiken i Jämtlands län

Marcus Eskdahl (S)

ordförande för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköping, Jönköpings länstrafik

Fredrik Åberg Jönsson (V)

ordförande för hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg, X-trafik