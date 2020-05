”Grön omställning kärnan i omstarten efter corona”

En grön omställning bör vara kärnan i en plan för den ekonomiska återhämtningen i Europa efter coronakrisen. Det skriver Svenskt Näringsliv i ett dokument som organisationen har lämnat över till EU-kommissionen. Batterier för gröna transporter är ett inslag i den gröna omställningen, en ”European Green Deal”, pekar Svenskt Näringsliv på. ”En viktig signal. Nu finns möjligheten att skynda på skiftet till en grön och elektrifierad kollektivtrafik”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

I sitt förslag (klicka här för dokumentet som är på engelska) framhåller Svenskt Näringsliv att grön omställning bör vara kärnan i en ekonomisk återhämtningsplan för Europa. En effektiv och rätt fokuserad European Green Deal innebär en stor möjlighet för europeiska företag och stimulansinvesteringar bör göras i förnybar energi, miljö och klimatåtgärder.

Dokumentet är ett inspel till EU-kommissionen, apropå att Europeiska rådet bett just EU-kommissionen återkomma med en samlad plan för hur Europa ska återstartas efter Corona-krisen. Dokumentet har också lämnats till svenska EU-parlamentariker och andra.

– Det är en viktig signal som Svenskt Näringsliv ger i sitt dokument. För den svenska kollektivtrafiken, där det under tre år ska handlas upp busstrafik för 100 miljarder kronor, finns nu alla möjligheter att bidra till en grön omstart av samhället efter coronakrisen, säger Anna Grönlund.

– Men med tanke på att den svenska kollektivtrafiken förlorat 1 miljard kronor per månad i förlorande biljettintäkter under coronakrisen vore det välkommet om EU kan stötta Sverige under det öppna fönster som nu finns för att skynda på paradigmskiftet till grön och elektrifierad kollektivtrafik. Busstrafiken har redan starkt inlett ett skifte till elektrifiering, framförallt vad gäller stadsbusstrafik. Med rätt stöd kan vi ta ytterligare steg och därigenom bidra till en återhämtning.