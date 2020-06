Covid-19: Ras för bussarna i EU

Nyregistreringarna av bussar och lastbilar i EU störtdök under årets första fem månader på grund av covid-19-pandemin. Det rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation, ACEA. Under årets första fem månader sjönk antalet nyregistrerade nyttofordon i EU med 36,7 procent, jämfört med samma period förra året. Under maj låg siffran 44,4 procent under fjolåret. För bussarna var nergången ännu större, men Sverige går emot strömmen.

Nyregistreringarna av medeltunga och tunga bussar (både för kollektivtrafik och turistbussar) minskade under maj med 56,5 procent, jämfört med samma månad 2019. I absoluta tal registrerades 3 636 bussar i EU under maj 2019. I år var siffran 1 583 bussar.

Sverige gick dock mot strömmen under månaden genom att vara en av de blott fyra länderna i EU där registreringarna ökade. De övriga tre länderna som redovisar en ökning är Cypern, Tjeckien och Finland. Ökningen i Sverige beror på att en rad stora trafikavtal i kollektivtrafiken startas upp i sommar. Det har skapat en stor efterfrågan på nya bussar för kollektivtrafik.

Totalt under årets första fem månader minskade dock registreringarna av bussar i hela EU till 10 125 fordon. Det mär en nergång på 33,2 procent jämfört med samma period i fjol. Störst var nergången i Spanien, -54,3 procent. Mer modesta minskningar redovisas av Frankrike (-21,5%), Tyskland (-17,0%) och Italien (-13,6%).