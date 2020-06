Skånetrafiken: ekonomi och miljöhänsyn bakom nerskärningarna

Det är med tanke på ekonomin men också av hänsyn till miljön som Skånetrafiken har beslutat att skära ner trafiken ytterligare, uppger Saman Tondnevis, affärschef Buss på Skånetrafiken. Som en följd av de ytterligare nerskärningar som Skånetrafiken planerar att genomföra i augusti varslade bussoperatören Nobina på torsdagen drygt 250 bussförare, vilket vi tidigare rapporterat om (klicka här). Under årets första fem månader ligger Skånetrafikens intäkter cirka 400 miljoner kronor under budget.

Till följd av covid-19-pandemin halverades antalet resor med Skånetrafiken under de två sista veckorna i mars. Under maj låg resandet på cirka 55 procent under normal nivå. Intäkterna från biljettförsäljningen för årets fem första månader ligger cirka 400 miljoner kronor under budget. Om man inte räknar in statens riktade stöd till kollektivtrafiken i landet beräknar Skånetrafiken ett intätktstapp från biljettförsäljningen på cirka en miljard kronor i år.

Hittills beslutat statligt stöd beräknas dock minska det beloppet med cirka 350 miljoner kronor.

– För att möta ett minskat resande och samtidigt hantera risken för en ökad akut sjukfrånvaro har vi under våren minskat såväl stadsbusstrafik som trafiken med Pågatågen. Vi prioriterar arbetspendling så att de som måste resa kan fortsätta att göra så. Däremot har vi glesat ut mellan 10 och 20 procent med fokus på avgångar utanför peak-trafik, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

I samband med tidtabellsskiftet i augusti fortsätter Skånetrafiken nerskärningarna. Totalt sett minskar Skånetrafiken busstrafiken i Skåne med ytterligare cirka nio procent, jämfört med den trafik som planerades i december 2019, när Skånetrafiken hade närmare dubbelt så många resenärer.

– Det är inte hållbart, varken ekonomiskt eller med tanke på miljön, att köra trafik när ingen reser. Det innebär att de anpassningar vi gör först och främst blir på linjer med få resande och utanför rusningstid, säger Saman Tondnevis, affärschef Buss på Skånetrafiken.

– Generellt har vi inte problem med trängsel i nuläget. Däremot kan en enstaka avgång ha fler resenärer. Om en och samma avgång är full flera dagar i rad är vi beredda att förstärka trafiken.

Med nerskärningarna har Skånetrafiken valt en annan linje än exempelvis SL i Storstockholm som istället ökar sin trafik i sommar, jämfört med normala somrar.