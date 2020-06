Tallink Silja börjar trafikera Stockholm – Visby

Färjerederiet Tallink Silja börjar erbjuda kryssningar mellan Stockholm och Visby under juli månad. Bakgrunden är enligt rederiet att efterfrågan på resor och upplevelser i närområdet har ökat kraftigt till följd av Coronapandemin och Utrikesdepartementets reseavrådan. På kryssningarna sätter rederiet in sitt flaggskepp Silja Symphony.

Samtidigt som många svenskar har fått se sina semesterplaner gå om intet och tvingats ställa in längre resor finns det enligt rederiet ett stort sug efter att resa och uppleva vacker miljö, god mat och underhållning. Därför har Tallink Silja nu beslutat att för första gången någonsin sätta in sitt flaggskepp Silja Symphony till en av Sveriges mest älskade destinationer – Visby. Kryssningarna kommer att gå via Mariehamn och pågå under åtminstone juli månad.

– Gotland är ett väldigt omtyckt resmål för många svenskar, det visade inte minst det faktum att trycket på färjebolaget Destination Gotlands hemsida blev så hårt att sajten kraschade när regeringen meddelade att de inhemska reserestriktionerna hävs från den 13 juni. Vi kan dessutom erbjuda något mer än bara en ren transport till ön. Och, inte att förglömma, möjligheten att handla taxfree, säger Marcus Risberg, vd på Tallink Silja.

– På våra fartyg har vi gott om utrymme och därmed möjlighet till social distans, noll procent återcirkulerande luft, alla passagerare har en egen hytt, det finns utbildad sjukvårdspersonal ombord och alltid en hamn nära, säger Marcus Risberg.

– På kryssningarna till Visby kommer vi att erbjuda ett större antal avgångar med halverat antal resenärer ombord på varje avgång. Passagerarna har också möjlighet att ta med bilen ombord för en säker ombord- och avstigning.

De första kryssningarna kommer att äga rum den 10, 12, 15 och 17 juli. Därefter kan ytterligare avgångar komma att läggas till.

Tallink Silja och Svensk Sjöfart har antagit en ny standard med en rad konkreta säkerhetsåtgärder, såväl i terminaler som ombord på fartygen. Exempel på dessa åtgärder är:

Utökad tid för incheckning och ombordstigning för att undvika trängsel.

Regelbunden information till passagerare om att tvätta händer och hålla social distans.

Begränsat antal passagerare under en övergångsperiod.

2-meters regel gäller såväl i terminal som ombord, med tydliga markeringar i golvet vid incheckning, informationsdisk och kassor.

Utökad rengöring i terminal och ombord. Noggrann och frekvent rengöring och desinficering av hytter samt i restauranger, butiker och övriga allmänna ytor utförs.

Skyddsskärmar har satts upp vid informationsdisk och i alla kassor för att hålla avstånd mellan resenärer och personal.

Antalet personer som får vistas samtidigt i restauranger, caféer och butiker har begränsats.

Distans hålls mellan borden i restauranger, caféer och barer.

Handdesinficeringsstationer har placerats ut i alla publika områden ombord och i terminal.

Personal i kök, restauranger och caféer bär skydd i form av engångshandskar.

Nya rutiner för hantering av mat.