Pandemin slog hårt mot passagerartrafiken till havs

Covid-19-pandemin slog i fjol hårt mot passagerartrafiken till och från svenska hamnar. Det visar nya siffror från myndigheten Trafikanalys. Som en följd av pandemin tappade Stockholm också ställningen som landets största passagerarhamn. ”Liksom inom övriga transportsektorn ser vi inom sjöfarten att passagerartrafiken har drabbats hårt av reserestriktioner och stängda gränser under pandemin”, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

Trafikanalys konstaterar att passagerartrafiken var hårt drabbad under pandemiåret 2020. Antalety in- och utresta passagerare till och från svenska hamnar, exklusive besökande kryssningspassagerare, rasade från 30,5 miljoner 2019 till 14,0 miljoner passagerare under 2020. Det är en minskning med 54 procent jämfört med år 2019.

De flesta hamnarna och passagerarlinjerna påvekades, men i olika utsträckning. Stockholm tappade sin position som största passagerarhamn. Helsingborg blev istället största passagerarhamnen följt av Ystad.

1,25 miljoner passagerare reste till/från Gotland, en minskning med 30 procent jämfört med 2019.

Bland de största passagerarhamnarna mätt i antal passagerare kastades ordningen om genom att Stockholm tappade hela 77 procent av resandet 2020. Helsingborg som tappade 50 procent av resandet blev då Sveriges största passagerarhamn.

Efter en nedgång med beskedliga 14 procent tog Ystad andraplatsen bland hamnarna före Stockholm på tredje plats. Jämnstora Trelleborg och Visby blev årets fjärde och femte största passagerarhamnar, och bytte plats jämfört med föregående år.

Bland de stora grannländerna föll resandet mest på linjerna till och från Finland, nämligen med 72 procent. I jämförelse med det var minskningen till och från Polen mer måttlig med bara 22 procent. Nedgångarna för Danmark och Tyskland låg däremellan. Detta medförde att Polen blev det tredje största landet för utrikes sjöresor 2020, efter Danmark och Finland.