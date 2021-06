Covid-19: Kraftig minskning av regionalt resande

Resandet med den regionala kollektivtrafiken i Sverige har minskat kraftigt på grund av covid-19-pandemin. Under förra året minskade det totala antalet påstigande resenärer med 33 procent, jämfört med året innan. Det framgår av ny statistik från myndigheten Trafikanalys. Statistiken visar också att bara 36 procent av trafikens kostnader täcktes av biljettintäkter.

Under 2020 genomfördes nästan 1,1 miljarder resor med regional linjetrafik, det vill säga samhällssubventionerad kollektivtrafik. Det är en kraftig minskning jämfört med föregående år då antalet var 1,7 miljarder resor. Samtidigt har den sammanlagda reslängden minskat med 36 procent.

– Statistiken ger inga svar på om resenärerna har använt alternativa färdsätt för att exempelvis utföra ärenden. Vi ser en betydande minskning i antalet resenärer i den regionala linjetrafiken runt om i Sverige. Trafikslagen tunnelbana och järnväg har minskat mest, kommenterar Fredrik Söderbaum, Trafikanalys.

Trafiken på väg, det vill säga med buss och andra vägfordon, är det största trafikslaget med nästan 597 miljo­ner påstigningar under 2020. Det motsvarar mer än hälften av det totala antalet påstigningar i subventionerad regional linjetrafik.

Antalet påstigningar i den subventionerade linjetrafiken är i och med pandemiåret 2020 på den lägsta nivån åtminstone sedan 2010. I samtliga trafikslag har antalet påstigande ökat fram till 2019 men effekterna av pandemin syns tydligt helåret 2020. Respektive trafikslag har tappat mellan 31 och 39 procent av påstigningarna mellan 2019 och 2020.

Variationen mellan län är stor när antalet påstigningar sätts i relation till befolkningen. Stockholm har högst antal påstigningar per invånare med 240 i genomsnitt. Riksgenomsnittet var 106 påstigningar per invånare. Minst antal påstigningar hade Gotlands län med 10 påstigningar per person under 2020.

Samtidigt ökade kostnaderna för kollektivtrafiken med 2 procent. Under 2020 uppgick de totala kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige till 51,8 miljarder kronor och verksamhetsintäkterna till 18,7 miljarder kronor. Det innebär att endast 36 procent av kostnaderna täcktes av verksamhetsintäkter. Subventionerna till kollektivtrafiken ökade med 23 procent.