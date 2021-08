KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa. Denna gång: Dansk upphandling visar att elbussar minskar kostnaderna för kollektivtrafiken; Finska elbussar i Singapore; Första bränslecellsbussen från Van Hool till Bryssel.

Danmark: Staden Vejle i södra Danmark går över till elbussar i oktober nästa år. Totalt handlar det om 31 elbussar som sätts i trafik som ett resultat av den upphandling som traifkhuvudmannen Sydtrafik har gjort och som vanns av två bussföretag. Det är Tide Bus Danmark (ett dotterbolag till norska Tide Buss) samt Vejle Turisttrafik som i oktober 2022 tar över driften av busstrafiken i Vejle, både stadstrafiken och trafiken till övriga samhällen i Vejle kommun. Avtalet med de två bussföretagen löper på 10,75 år med möjlighet till förlängning till tolv år.

20 av elbussarna ska gå i själva stadstrafiken, elva i landsbygdstrafik till övriga samhällen i kommunen. Några linjer kommer dock att även i fortsättningen trafikeras med dieselbussar. Det är en del skoltrafik samt enskilda lokallinjer. För några år sedan ansågs det att Vejles backiga landskap inte lämpade sig för elbussar. Men nu är det annorlunda.

– Processen fram till den här upphandlingen visar hur snabbt den tekniska utvecklingen går inom området. Elbussarna är alltjämt något dyrare i inköp, men de låga driftskostnaderna uppväger merkostnaden, även i Vejles backiga landskap, säger Lars Berg, vd för Sydtrafik.

Huvudmannen Sydtrafik har i två andra upphandlingar under året också konstaterat att elbussar blir billigare för huvudmannen. I Esbjerg blev den årliga besparingen genom att gå över till elbussar 3,5 miljoner danska kronor, samtidigt som koldioxidutsläppen från stadsbussarna minskade med 70 procent. I Kolding minskar koldioxidutsläppen med 85 procent och den årliga besparingen blir 7,1 miljoner danska kronor under tio års tid. Att inte CO2-utsläppen minskar med 100 procent beror på att vissa linjer fortsatt trafikeras med dieselbussar.

Finland: Lokaltrafiken i Singapore, SBS Transit, har i veckan satt 20 elbussar från Finska Linkker i trafik. Linkker står för drivlinan medan karosserna kommer från malaysiska Gemilang Coachworks. Bussen, Linkker LM312, är en fullelektrisk låggolvs stadsbuss och har plats för 28 sittande och 55 stående passagerare. Bussarna är de första pantografladdade elbussarna i Singapore.

Sedan tidigare har lokaltrafiken i Singapore 40 depåladdade elbussar, 20 vardera från BYD och Yutong. Senast 2040 ska alla bussar i kollektivtrafiken i Singapore vara utsläppsfria. Linkker har bland annat levererat elbussar till Luleå.

Bryssel: Den belgiska busstillverkaren Van Hool har levererat en första vätgasdriven busstill lokaltrafiken i Bryssel, STIB-MIVB. Där ska bussen testas under två år på så många busslinjer som möjligt så att lokaltrafiken ingående kan analysera bussens prestanda under olika väderförhållanden och under olika årstider, liksom i Bryssels varierande topografi.

Den tolv meter långa bussen av modell Van Hool A330 är en tvåaxlig hybridbuss med (bränslecell och batteri) med en bränslecellsmodul från Ballard Power Systems och en motor på 210 kW från Siemens.

Van Hool var tidigt ute med vätgasdrivna bussar: på den nordamerikanska marknaden sedan 2005 och i Europa sedan 2007. Hittills har Van Hool levererat 162 vätgasdrivna bussar, varav 21 i Nordamerika och 141 i Europa,