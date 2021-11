Färre nya bussar i Sverige

Nyregistreringarna av bussar i Sverige låg under oktober avsevärt under nivån i oktober förra året. Det framgår av branschorganisationen Bil Swedens statistik. Endast 18 tunga bussar, alltså bussar över tio ton, nyregistrerades under månaden. Statistiken toppas av Scania. Totalt nyregistrerades under oktober 32 bussar i Sverige, både lätta och tunga.

– Nyregistreringarna av bussar minskade i oktober med 48 procent jämfört med samma månad i fjol. Under årets tio första månader registrerades 548 bussar, vilket är 48 procent färre jämfört med samma period 2020. En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandling, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Under perioden januari – oktober har har drygt var fjärde nyregistrering varit en elbuss, säger Jessica Alenius, vice vd för Bil Sweden.

Här är siffrorna på nyregistrerade tunga bussar under oktober:

Scania 8

Volvo 5

Mercedes-Benz 3

Temsa 2